https://ria.ru/20230905/shos-1894217184.html

Генсек ШОС рассказал о юридическом сотрудничестве в организации

Генсек ШОС рассказал о юридическом сотрудничестве в организации - РИА Новости, 05.09.2023

Генсек ШОС рассказал о юридическом сотрудничестве в организации

Значение юридического и судебного сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества становится все более очевидным, заявил генеральный секретарь ШОС РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T07:14

2023-09-05T07:14

2023-09-05T07:16

в мире

чжан мин

шос

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ПЕКИН, 5 сен - РИА Новости. Значение юридического и судебного сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества становится все более очевидным, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, выступая на открытии десятого совещания министров юстиции государств-членов организации. По словам Чжан Мина, в настоящее время международная обстановка претерпевает глубокие и сложные изменения, усиливается турбулентность и конфронтация, страны и народы региона возлагают особые надежды на повышение роли ШОС. "Все более очевидным становится значение юридического и судебного сотрудничества как необходимой поддержки и опоры для взаимодействия в других областях", - сказал он. Чжан Мин отметил, что на совещании министров юстиции состоится углубленный обмен мнениями по широкому кругу вопросов по юридическому сотрудничеству и будет принято совместное заявление, которое "придаст новый импульс сотрудничеству в этой сфере". Десятое совещание министров юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества открылось во вторник в Шанхае. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены организации.

https://ria.ru/20230905/shos-1894216246.html

https://ria.ru/20230827/sammit-1892576393.html

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в мире, чжан мин, шос