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Генсек ШОС рассказал о юридическом сотрудничестве в организации - РИА Новости, 05.09.2023
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07:14 05.09.2023 (обновлено: 07:16 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/shos-1894217184.html
Генсек ШОС рассказал о юридическом сотрудничестве в организации
Генсек ШОС рассказал о юридическом сотрудничестве в организации - РИА Новости, 05.09.2023
Генсек ШОС рассказал о юридическом сотрудничестве в организации
Значение юридического и судебного сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества становится все более очевидным, заявил генеральный секретарь ШОС РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T07:14
2023-09-05T07:16
в мире
чжан мин
шос
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ПЕКИН, 5 сен - РИА Новости. Значение юридического и судебного сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества становится все более очевидным, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, выступая на открытии десятого совещания министров юстиции государств-членов организации. По словам Чжан Мина, в настоящее время международная обстановка претерпевает глубокие и сложные изменения, усиливается турбулентность и конфронтация, страны и народы региона возлагают особые надежды на повышение роли ШОС. "Все более очевидным становится значение юридического и судебного сотрудничества как необходимой поддержки и опоры для взаимодействия в других областях", - сказал он. Чжан Мин отметил, что на совещании министров юстиции состоится углубленный обмен мнениями по широкому кругу вопросов по юридическому сотрудничеству и будет принято совместное заявление, которое "придаст новый импульс сотрудничеству в этой сфере". Десятое совещание министров юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества открылось во вторник в Шанхае. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены организации.
https://ria.ru/20230905/shos-1894216246.html
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в мире, чжан мин, шос
В мире, Чжан Мин, ШОС
Генсек ШОС рассказал о юридическом сотрудничестве в организации

Чжан Мин: юридическое сотрудничество в рамках ШОС становится более актуальным

© Фотохост-агентство РИА НовостиЧжан Мин, Генеральный секретарь, Шанхайская организация сотрудничества
Чжан Мин, Генеральный секретарь, Шанхайская организация сотрудничества
© Фотохост-агентство РИА Новости
Чжан Мин, Генеральный секретарь, Шанхайская организация сотрудничества. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 сен - РИА Новости. Значение юридического и судебного сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества становится все более очевидным, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, выступая на открытии десятого совещания министров юстиции государств-членов организации.
По словам Чжан Мина, в настоящее время международная обстановка претерпевает глубокие и сложные изменения, усиливается турбулентность и конфронтация, страны и народы региона возлагают особые надежды на повышение роли ШОС.
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"Все более очевидным становится значение юридического и судебного сотрудничества как необходимой поддержки и опоры для взаимодействия в других областях", - сказал он.
Чжан Мин отметил, что на совещании министров юстиции состоится углубленный обмен мнениями по широкому кругу вопросов по юридическому сотрудничеству и будет принято совместное заявление, которое "придаст новый импульс сотрудничеству в этой сфере".
Десятое совещание министров юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества открылось во вторник в Шанхае.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены организации.
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