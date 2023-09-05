https://ria.ru/20230905/sdelka-1894274970.html

Эрдоган хочет обсудить зерновую сделку с генсеком ООН

Эрдоган хочет обсудить зерновую сделку с генсеком ООН - РИА Новости, 05.09.2023

Эрдоган хочет обсудить зерновую сделку с генсеком ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудить с генсеком организации Антониу Гуттерешем... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T13:03

2023-09-05T13:03

2023-09-05T13:03

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

антониу гуттереш

оон

зерновая сделка

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АНКАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудить с генсеком организации Антониу Гуттерешем возобновление зерновой сделки. "Возобновление черноморской зерновой инициативы является приоритетной задачей для всего мира. Мы находимся в тесном контакте с Организацией Объединенных Наций по этому вопросу. Как вы уже знаете, в этом месяце пройдет Генеральная Ассамблея ООН. У нас там будут встречи с господином Гутеррешем, и мы также будем обсуждать эти вопросы. Я хотел бы еще раз выразить, что мы ценим и поддерживаем усилия генерального секретаря, господина Гутерреша", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через две-три недели начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, антониу гуттереш, оон, зерновая сделка