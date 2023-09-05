Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган хочет обсудить зерновую сделку с генсеком ООН - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/sdelka-1894274970.html
Эрдоган хочет обсудить зерновую сделку с генсеком ООН
Эрдоган хочет обсудить зерновую сделку с генсеком ООН - РИА Новости, 05.09.2023
Эрдоган хочет обсудить зерновую сделку с генсеком ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудить с генсеком организации Антониу Гуттерешем... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:03
2023-09-05T13:03
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
антониу гуттереш
оон
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891563867_0:212:3069:1939_1920x0_80_0_0_472db0c596579ac001baf41d6ffd4da5.jpg
АНКАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудить с генсеком организации Антониу Гуттерешем возобновление зерновой сделки. "Возобновление черноморской зерновой инициативы является приоритетной задачей для всего мира. Мы находимся в тесном контакте с Организацией Объединенных Наций по этому вопросу. Как вы уже знаете, в этом месяце пройдет Генеральная Ассамблея ООН. У нас там будут встречи с господином Гутеррешем, и мы также будем обсуждать эти вопросы. Я хотел бы еще раз выразить, что мы ценим и поддерживаем усилия генерального секретаря, господина Гутерреша", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через две-три недели начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891563867_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_0ccbc6969d100dd335d489c55d711823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, антониу гуттереш, оон, зерновая сделка
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Антониу Гуттереш, ООН, Зерновая сделка
Эрдоган хочет обсудить зерновую сделку с генсеком ООН

Эрдоган хочет обсудить зерновую сделку с Гутеррешем на полях Генассамблеи ООН

© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудить с генсеком организации Антониу Гуттерешем возобновление зерновой сделки.
"Возобновление черноморской зерновой инициативы является приоритетной задачей для всего мира. Мы находимся в тесном контакте с Организацией Объединенных Наций по этому вопросу. Как вы уже знаете, в этом месяце пройдет Генеральная Ассамблея ООН. У нас там будут встречи с господином Гутеррешем, и мы также будем обсуждать эти вопросы. Я хотел бы еще раз выразить, что мы ценим и поддерживаем усилия генерального секретаря, господина Гутерреша", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через две-три недели начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Эрдоган опять не оправдал надежд Запада
Вчера, 08:00
 
В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАнтониу ГуттерешООНЗерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала