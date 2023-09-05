Эрдоган хочет обсудить зерновую сделку с генсеком ООН
Эрдоган хочет обсудить зерновую сделку с Гутеррешем на полях Генассамблеи ООН
© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудить с генсеком организации Антониу Гуттерешем возобновление зерновой сделки.
"Возобновление черноморской зерновой инициативы является приоритетной задачей для всего мира. Мы находимся в тесном контакте с Организацией Объединенных Наций по этому вопросу. Как вы уже знаете, в этом месяце пройдет Генеральная Ассамблея ООН. У нас там будут встречи с господином Гутеррешем, и мы также будем обсуждать эти вопросы. Я хотел бы еще раз выразить, что мы ценим и поддерживаем усилия генерального секретаря, господина Гутерреша", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через две-три недели начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.