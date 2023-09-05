https://ria.ru/20230905/sanktsii-1894274188.html

В Сеуле высказались о возможных военных учениях России и КНДР

В Сеуле высказались о возможных военных учениях России и КНДР - РИА Новости, 05.09.2023

В Сеуле высказались о возможных военных учениях России и КНДР

Возможное проведение Россией и Северной Кореей совместных военных учений может создать ситуацию, в которой будут нарушены санкции Совета Безопасности ООН,... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T13:00

2023-09-05T13:00

2023-09-05T13:00

россия

китай

сеул

сергей шойгу

ким чен ын

владимир путин

совет безопасности оон

оон

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Возможное проведение Россией и Северной Кореей совместных военных учений может создать ситуацию, в которой будут нарушены санкции Совета Безопасности ООН, запрещающие передачу вооружений Пхеньяну, заявил в ходе регулярного брифинга официальный представитель МИД Республики Корея. "Сотрудничество с Северной Кореей, касающееся сделок с оружием, будет нарушением резолюций Совета безопасности ООН, и мы не можем исключать вероятности того, что в случае проведения совместных учений соответствующие резолюции будут нарушены", - заявил представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства. Он также отметил, что военное сотрудничество с Северной Кореей не должно вредить миру и стабильности международного сообщества. "Сотрудничество между Россией и Северной Кореей должно происходить при соблюдении соответствующих резолюций Совбеза и вестись такими способами и в том направлении, которое будет способствовать миру и безопасности на Корейском полуострове", - подчеркнул представитель южнокорейского МИД. В свою очередь представитель Минобороны Республики Корея в ходе брифинга уклонился от ответа на вопрос об учениях, заявив, что "все необходимые пояснения уже были сделаны соответствующими органами парламенту", а южнокорейские военные "очень внимательно следят за соответствующей информацией, включая последние изменения, касающиеся северокорейской армии". Накануне глава южнокорейской разведки в ходе парламентских слушаний заявил о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе его визита КНДР по случаю празднования 70-й годовщины заключения соглашения о перемирии в Корейской войне, "на встрече с председателем Ким Чен Ыном, возможно, официально предложил ему проведение совместных учений". При этом ранее в южнокорейских СМИ появилась информация о возможном проведении трехсторонних морских учений России, Китая и Северной Кореи. Шойгу также в понедельник, отвечая на вопрос журналистов о возможности совместных учений РФ и КНДР, не исключил их проведения в будущем. По его словам, этот вопрос обсуждается со всеми соседями России, так как их не выбирают и с ними "лучше жить в мире и согласии". Он привел в пример совместное с Китаем патрулирование стратегических бомбардировщиков и морских ракетоносцев, которое теперь проводится регулярно по несколько раз в год. Накануне американская газета New York Times написала со ссылкой на неназванных чиновников из США и других стран, что Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. По утверждению газеты, визит якобы запланирован для обсуждения военного сотрудничества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о якобы скорой встрече Путина с лидером КНДР в рамках Восточного экономического форума, на соответствующий вопрос журналиста он ответил, что "у нас нечего сказать вам по этой теме".

https://ria.ru/20230905/ssha-1894206274.html

https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894138814.html

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китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, сеул, сергей шойгу, ким чен ын, владимир путин, совет безопасности оон, оон