Рейтинг@Mail.ru
В Сеуле высказались о возможных военных учениях России и КНДР - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/sanktsii-1894274188.html
В Сеуле высказались о возможных военных учениях России и КНДР
В Сеуле высказались о возможных военных учениях России и КНДР - РИА Новости, 05.09.2023
В Сеуле высказались о возможных военных учениях России и КНДР
Возможное проведение Россией и Северной Кореей совместных военных учений может создать ситуацию, в которой будут нарушены санкции Совета Безопасности ООН,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:00
2023-09-05T13:00
россия
китай
сеул
сергей шойгу
ким чен ын
владимир путин
совет безопасности оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Возможное проведение Россией и Северной Кореей совместных военных учений может создать ситуацию, в которой будут нарушены санкции Совета Безопасности ООН, запрещающие передачу вооружений Пхеньяну, заявил в ходе регулярного брифинга официальный представитель МИД Республики Корея. "Сотрудничество с Северной Кореей, касающееся сделок с оружием, будет нарушением резолюций Совета безопасности ООН, и мы не можем исключать вероятности того, что в случае проведения совместных учений соответствующие резолюции будут нарушены", - заявил представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства. Он также отметил, что военное сотрудничество с Северной Кореей не должно вредить миру и стабильности международного сообщества. "Сотрудничество между Россией и Северной Кореей должно происходить при соблюдении соответствующих резолюций Совбеза и вестись такими способами и в том направлении, которое будет способствовать миру и безопасности на Корейском полуострове", - подчеркнул представитель южнокорейского МИД. В свою очередь представитель Минобороны Республики Корея в ходе брифинга уклонился от ответа на вопрос об учениях, заявив, что "все необходимые пояснения уже были сделаны соответствующими органами парламенту", а южнокорейские военные "очень внимательно следят за соответствующей информацией, включая последние изменения, касающиеся северокорейской армии". Накануне глава южнокорейской разведки в ходе парламентских слушаний заявил о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе его визита КНДР по случаю празднования 70-й годовщины заключения соглашения о перемирии в Корейской войне, "на встрече с председателем Ким Чен Ыном, возможно, официально предложил ему проведение совместных учений". При этом ранее в южнокорейских СМИ появилась информация о возможном проведении трехсторонних морских учений России, Китая и Северной Кореи. Шойгу также в понедельник, отвечая на вопрос журналистов о возможности совместных учений РФ и КНДР, не исключил их проведения в будущем. По его словам, этот вопрос обсуждается со всеми соседями России, так как их не выбирают и с ними "лучше жить в мире и согласии". Он привел в пример совместное с Китаем патрулирование стратегических бомбардировщиков и морских ракетоносцев, которое теперь проводится регулярно по несколько раз в год. Накануне американская газета New York Times написала со ссылкой на неназванных чиновников из США и других стран, что Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. По утверждению газеты, визит якобы запланирован для обсуждения военного сотрудничества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о якобы скорой встрече Путина с лидером КНДР в рамках Восточного экономического форума, на соответствующий вопрос журналиста он ответил, что "у нас нечего сказать вам по этой теме".
https://ria.ru/20230905/ssha-1894206274.html
https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894138814.html
россия
китай
сеул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_deb53c910f68a9a3443917b32e577206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, сеул, сергей шойгу, ким чен ын, владимир путин, совет безопасности оон, оон
Россия, Китай, Сеул, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Совет Безопасности ООН, ООН
В Сеуле высказались о возможных военных учениях России и КНДР

В Сеуле видят возможное нарушение санкций СБ ООН в случае учений РФ и КНДР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Республики Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Возможное проведение Россией и Северной Кореей совместных военных учений может создать ситуацию, в которой будут нарушены санкции Совета Безопасности ООН, запрещающие передачу вооружений Пхеньяну, заявил в ходе регулярного брифинга официальный представитель МИД Республики Корея.
"Сотрудничество с Северной Кореей, касающееся сделок с оружием, будет нарушением резолюций Совета безопасности ООН, и мы не можем исключать вероятности того, что в случае проведения совместных учений соответствующие резолюции будут нарушены", - заявил представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В США ожидают переговоров России и КНДР по оружию
Вчера, 01:41
Он также отметил, что военное сотрудничество с Северной Кореей не должно вредить миру и стабильности международного сообщества.
"Сотрудничество между Россией и Северной Кореей должно происходить при соблюдении соответствующих резолюций Совбеза и вестись такими способами и в том направлении, которое будет способствовать миру и безопасности на Корейском полуострове", - подчеркнул представитель южнокорейского МИД.
В свою очередь представитель Минобороны Республики Корея в ходе брифинга уклонился от ответа на вопрос об учениях, заявив, что "все необходимые пояснения уже были сделаны соответствующими органами парламенту", а южнокорейские военные "очень внимательно следят за соответствующей информацией, включая последние изменения, касающиеся северокорейской армии".
Накануне глава южнокорейской разведки в ходе парламентских слушаний заявил о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе его визита КНДР по случаю празднования 70-й годовщины заключения соглашения о перемирии в Корейской войне, "на встрече с председателем Ким Чен Ыном, возможно, официально предложил ему проведение совместных учений". При этом ранее в южнокорейских СМИ появилась информация о возможном проведении трехсторонних морских учений России, Китая и Северной Кореи.
Шойгу также в понедельник, отвечая на вопрос журналистов о возможности совместных учений РФ и КНДР, не исключил их проведения в будущем. По его словам, этот вопрос обсуждается со всеми соседями России, так как их не выбирают и с ними "лучше жить в мире и согласии". Он привел в пример совместное с Китаем патрулирование стратегических бомбардировщиков и морских ракетоносцев, которое теперь проводится регулярно по несколько раз в год.
Накануне американская газета New York Times написала со ссылкой на неназванных чиновников из США и других стран, что Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. По утверждению газеты, визит якобы запланирован для обсуждения военного сотрудничества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о якобы скорой встрече Путина с лидером КНДР в рамках Восточного экономического форума, на соответствующий вопрос журналиста он ответил, что "у нас нечего сказать вам по этой теме".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Шойгу не исключил вероятности проведения учений России и КНДР
4 сентября, 17:09
 
РоссияКитайСеулСергей ШойгуКим Чен ЫнВладимир ПутинСовет Безопасности ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала