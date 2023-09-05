https://ria.ru/20230905/remont-1894265803.html

Минобороны провело ремонт своих теплогенерирующих объектов, заявил Шойгу

Минобороны провело ремонт своих теплогенерирующих объектов, заявил Шойгу - РИА Новости, 05.09.2023

Минобороны провело ремонт своих теплогенерирующих объектов, заявил Шойгу

В рамках подготовки к отопительному сезону Минобороны заблаговременно провело ремонт своих теплогенерирующих объектов, сообщил на селекторном совещании... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:30

2023-09-05T12:30

2023-09-05T12:30

сергей шойгу

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В рамках подготовки к отопительному сезону Минобороны заблаговременно провело ремонт своих теплогенерирующих объектов, сообщил на селекторном совещании ведомства во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. "Обслуживание и ремонт теплогенерирующих объектов проведены заблаговременно. Работы выполнены в полном объеме, включая техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонты казарменно-жилищного фонд коммунальных объектов", - сказал Шойгу. Он добавил, что в пяти субъектах отопление уже запущено. Министр также сообщил, что завершен навигационный завоз, созданы нормативные запасы топлива в районах Крайнего Севера.

https://ria.ru/20230905/minoborony-1894256092.html

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2023

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сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)