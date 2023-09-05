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Минобороны провело ремонт своих теплогенерирующих объектов, заявил Шойгу - РИА Новости, 05.09.2023
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12:30 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/remont-1894265803.html
Минобороны провело ремонт своих теплогенерирующих объектов, заявил Шойгу
Минобороны провело ремонт своих теплогенерирующих объектов, заявил Шойгу - РИА Новости, 05.09.2023
Минобороны провело ремонт своих теплогенерирующих объектов, заявил Шойгу
В рамках подготовки к отопительному сезону Минобороны заблаговременно провело ремонт своих теплогенерирующих объектов, сообщил на селекторном совещании... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:30
2023-09-05T12:30
сергей шойгу
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В рамках подготовки к отопительному сезону Минобороны заблаговременно провело ремонт своих теплогенерирующих объектов, сообщил на селекторном совещании ведомства во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. "Обслуживание и ремонт теплогенерирующих объектов проведены заблаговременно. Работы выполнены в полном объеме, включая техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонты казарменно-жилищного фонд коммунальных объектов", - сказал Шойгу. Он добавил, что в пяти субъектах отопление уже запущено. Министр также сообщил, что завершен навигационный завоз, созданы нормативные запасы топлива в районах Крайнего Севера.
https://ria.ru/20230905/minoborony-1894256092.html
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сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Сергей Шойгу, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны провело ремонт своих теплогенерирующих объектов, заявил Шойгу

Шойгу: МО заблаговременно провело ремонт своих теплогенерирующих объектов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В рамках подготовки к отопительному сезону Минобороны заблаговременно провело ремонт своих теплогенерирующих объектов, сообщил на селекторном совещании ведомства во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Обслуживание и ремонт теплогенерирующих объектов проведены заблаговременно. Работы выполнены в полном объеме, включая техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонты казарменно-жилищного фонд коммунальных объектов", - сказал Шойгу.
Он добавил, что в пяти субъектах отопление уже запущено.
Министр также сообщил, что завершен навигационный завоз, созданы нормативные запасы топлива в районах Крайнего Севера.
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