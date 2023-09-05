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Обломки беспилотника повредили бытовой объект в Подмосковье
Обломки беспилотника повредили бытовой объект в Подмосковье - РИА Новости, 05.09.2023
Обломки беспилотника повредили бытовой объект в Подмосковье
В результате падения обломков беспилотника в Истринском районе Подмосковья поврежден бытовой объект, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T05:11
2023-09-05T05:11
2023-09-05T07:46
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
истринский район
происшествия
калужская область
сергей собянин
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В результате падения обломков беспилотника в Истринском районе Подмосковья поврежден бытовой объект, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.Ранее мэр сообщил, что ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся атаковать Москву, предварительно, никто не пострадал."По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе повреждён бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий", — написал Собянин.Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в своем телеграм-канале сообщила, что жертв и пострадавших среди жителей и гостей городского округа нет. Она добавила, что после падения обломков сбитого летательного аппарата произошло возгорание хозяйственной постройки - гаража, площадью 50 "квадратов" - в СНТ "Высоковольник", возгорание ликвидировано.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.
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московская область (подмосковье), истринский район, происшествия, калужская область, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Истринский район, Происшествия, Калужская область, Сергей Собянин
Обломки беспилотника повредили бытовой объект в Подмосковье
Собянин сообщил о повреждении бытового объекта в Подмосковье из-за обломков БПЛА