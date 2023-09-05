Посол КНР заявил о возможном посредничестве Пекина в Нигере
Посол КНР: Пекин планирует играть роль посредника в отношении кризиса в Нигере
Флаг Китая. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Китай намерен играть роль посредника в отношении кризиса в Нигере, заявил посол КНР в этой стране Цзян Фэн, который встретился с назначенным мятежниками премьер-министром африканской страны Али Махаманом Ламином Зейном.
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"Китайское правительство намерено оказывать добрые услуги, играть роль посредника, чтобы при полном уважении к странам региона найти политическое решение кризиса в Нигере", - заявил посол, кадры выступления которого показало национальное телевидение Нигера RTN.
Он добавил, что Китай всегда придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и одна тысяча французских военных.