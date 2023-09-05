https://ria.ru/20230905/pogoda-1894304950.html

Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День города

Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День города - РИА Новости, 05.09.2023

Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День города

Погода на выходных в Москве прогнозируется солнечная, без осадков, с дневными температурами около 20 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:02

2023-09-05T15:02

2023-09-05T15:02

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

погода

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Погода на выходных в Москве прогнозируется солнечная, без осадков, с дневными температурами около 20 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В Москве в выходные солнечно, ясно, без осадков, комфортная погода для мероприятий, которые связаны с празднованием Дня города. Конечно, ночи прохладные с минимальными значениями 5-8 градусов, но заморозков не прогнозируется", - сказал Вильфанд. По его словам, в субботу днем в Москве ожидается 17-19 градусов, в воскресенье – 20 градусов.

https://ria.ru/20230904/pogoda-1893999606.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество, погода