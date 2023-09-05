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Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День города - РИА Новости, 05.09.2023
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15:02 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/pogoda-1894304950.html
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День города
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День города - РИА Новости, 05.09.2023
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День города
Погода на выходных в Москве прогнозируется солнечная, без осадков, с дневными температурами около 20 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:02
2023-09-05T15:02
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
погода
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Погода на выходных в Москве прогнозируется солнечная, без осадков, с дневными температурами около 20 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В Москве в выходные солнечно, ясно, без осадков, комфортная погода для мероприятий, которые связаны с празднованием Дня города. Конечно, ночи прохладные с минимальными значениями 5-8 градусов, но заморозков не прогнозируется", - сказал Вильфанд. По его словам, в субботу днем в Москве ожидается 17-19 градусов, в воскресенье – 20 градусов.
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москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество, погода
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество, Погода
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День города

Вильфанд пообещал москвичам комфортную и солнечную погоду в День города

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Погода на выходных в Москве прогнозируется солнечная, без осадков, с дневными температурами около 20 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Москве в выходные солнечно, ясно, без осадков, комфортная погода для мероприятий, которые связаны с празднованием Дня города. Конечно, ночи прохладные с минимальными значениями 5-8 градусов, но заморозков не прогнозируется", - сказал Вильфанд.
По его словам, в субботу днем в Москве ожидается 17-19 градусов, в воскресенье – 20 градусов.
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