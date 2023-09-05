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В Киеве заявили об отсутствии предпосылок для переговоров с Россией
В Киеве заявили об отсутствии предпосылок для переговоров с Россией - РИА Новости, 05.09.2023
В Киеве заявили об отсутствии предпосылок для переговоров с Россией
Украина не видит возможности вести переговоры с России в ближайшем будущем, заявил японскому телеканалу NHK министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T04:30
2023-09-05T04:30
2023-09-05T04:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
дмитрий кулеба
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ТОКИО, 5 сен – РИА Новости. Украина не видит возможности вести переговоры с России в ближайшем будущем, заявил японскому телеканалу NHK министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "(Я не вижу) предпосылок для переговоров с Россией в скором времени", - заявил Кулеба. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник также заявил, что пока никаких сигналов со стороны Украины о возможности переговоров не поступало. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия остаётся открытой для переговоров, а Украина, несмотря на то что находится в достаточно сложном положении, отвергает возможность каких-либо переговоров.
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Кулеба
В Киеве заявили об отсутствии предпосылок для переговоров с Россией
Кулеба: Киев не видит возможности для переговоров с Россией в ближайшее время