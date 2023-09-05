https://ria.ru/20230905/pamyatnik-1894272504.html

В Кремле не видели просьбу о сохранении памятника героям войны в Жуковке

В Кремле не видели просьбу о сохранении памятника героям войны в Жуковке - РИА Новости, 05.09.2023

В Кремле не видели просьбу о сохранении памятника героям войны в Жуковке

В Кремле не получали просьбу жителей подмосковной деревни Жуковки о запрете строительства сквера на месте памятника героям Великой Отечественной войны, сообщил... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:55

2023-09-05T12:55

2023-09-05T12:55

общество

дмитрий песков

московская область (подмосковье)

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Кремле не получали просьбу жителей подмосковной деревни Жуковки о запрете строительства сквера на месте памятника героям Великой Отечественной войны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет, я не видел таких обращений", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения якобы об обращении к главе государства жителей подмосковной деревни Жуковка с просьбой сохранить памятник солдатам Великой Отечественной войны в их деревне и не строить на его месте сквер для спорта и развлечений.

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, дмитрий песков, московская область (подмосковье), великая отечественная война (1941-1945)