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В Кремле не видели просьбу о сохранении памятника героям войны в Жуковке
В Кремле не видели просьбу о сохранении памятника героям войны в Жуковке - РИА Новости, 05.09.2023
В Кремле не видели просьбу о сохранении памятника героям войны в Жуковке
В Кремле не получали просьбу жителей подмосковной деревни Жуковки о запрете строительства сквера на месте памятника героям Великой Отечественной войны, сообщил... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:55
2023-09-05T12:55
2023-09-05T12:55
общество
дмитрий песков
московская область (подмосковье)
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Кремле не получали просьбу жителей подмосковной деревни Жуковки о запрете строительства сквера на месте памятника героям Великой Отечественной войны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет, я не видел таких обращений", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения якобы об обращении к главе государства жителей подмосковной деревни Жуковка с просьбой сохранить памятник солдатам Великой Отечественной войны в их деревне и не строить на его месте сквер для спорта и развлечений.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий песков, московская область (подмосковье), великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Дмитрий Песков, Московская область (Подмосковье), Великая Отечественная война (1941-1945)
В Кремле не видели просьбу о сохранении памятника героям войны в Жуковке
Песков не видел обращение жителей Жуковки о сохранении памятника героям войны