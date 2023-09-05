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В Кремле не видели просьбу о сохранении памятника героям войны в Жуковке - РИА Новости, 05.09.2023
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12:55 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/pamyatnik-1894272504.html
В Кремле не видели просьбу о сохранении памятника героям войны в Жуковке
В Кремле не видели просьбу о сохранении памятника героям войны в Жуковке - РИА Новости, 05.09.2023
В Кремле не видели просьбу о сохранении памятника героям войны в Жуковке
В Кремле не получали просьбу жителей подмосковной деревни Жуковки о запрете строительства сквера на месте памятника героям Великой Отечественной войны, сообщил... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:55
2023-09-05T12:55
общество
дмитрий песков
московская область (подмосковье)
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Кремле не получали просьбу жителей подмосковной деревни Жуковки о запрете строительства сквера на месте памятника героям Великой Отечественной войны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет, я не видел таких обращений", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения якобы об обращении к главе государства жителей подмосковной деревни Жуковка с просьбой сохранить памятник солдатам Великой Отечественной войны в их деревне и не строить на его месте сквер для спорта и развлечений.
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общество, дмитрий песков, московская область (подмосковье), великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Дмитрий Песков, Московская область (Подмосковье), Великая Отечественная война (1941-1945)
В Кремле не видели просьбу о сохранении памятника героям войны в Жуковке

Песков не видел обращение жителей Жуковки о сохранении памятника героям войны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Кремле не получали просьбу жителей подмосковной деревни Жуковки о запрете строительства сквера на месте памятника героям Великой Отечественной войны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Нет, я не видел таких обращений", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения якобы об обращении к главе государства жителей подмосковной деревни Жуковка с просьбой сохранить памятник солдатам Великой Отечественной войны в их деревне и не строить на его месте сквер для спорта и развлечений.
 
ОбществоДмитрий ПесковМосковская область (Подмосковье)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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