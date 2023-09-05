https://ria.ru/20230905/obstrel-1894327662.html
При обстреле Донецка пострадало здание школы
При обстреле Донецка пострадало здание школы - РИА Новости, 05.09.2023
При обстреле Донецка пострадало здание школы
Здание школы повреждено в результате украинского обстрела Кировского района Донецка в юго-западной части города, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:18
2023-09-05T16:18
2023-09-05T18:00
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875859942_207:564:2846:2048_1920x0_80_0_0_940fbc02eb7384cc4ef93af4e81f8650.jpg
ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате украинского обстрела Кировского района Донецка в юго-западной части города, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале."При обстреле Кировского района по улице Кирова повреждено остекление школы № 85", - написал Кулемзин.Ранее он сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела названного района.
https://ria.ru/20230904/snaryad-1894120870.html
донецк
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875859942_593:600:2523:2048_1920x0_80_0_0_c0b57e9dd2a2585565d21933f44ba6d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка пострадало здание школы
Мэр Кулемзин сообщил о повреждении школы при обстреле Донецка