https://ria.ru/20230905/obstrel-1894327662.html

При обстреле Донецка пострадало здание школы

При обстреле Донецка пострадало здание школы - РИА Новости, 05.09.2023

При обстреле Донецка пострадало здание школы

Здание школы повреждено в результате украинского обстрела Кировского района Донецка в юго-западной части города, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:18

2023-09-05T16:18

2023-09-05T18:00

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате украинского обстрела Кировского района Донецка в юго-западной части города, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале."При обстреле Кировского района по улице Кирова повреждено остекление школы № 85", - написал Кулемзин.Ранее он сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела названного района.

https://ria.ru/20230904/snaryad-1894120870.html

донецк

кировский район

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донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия