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При обстреле Донецка пострадало здание школы - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 05.09.2023 (обновлено: 18:00 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/obstrel-1894327662.html
При обстреле Донецка пострадало здание школы
При обстреле Донецка пострадало здание школы - РИА Новости, 05.09.2023
При обстреле Донецка пострадало здание школы
Здание школы повреждено в результате украинского обстрела Кировского района Донецка в юго-западной части города, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:18
2023-09-05T18:00
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате украинского обстрела Кировского района Донецка в юго-западной части города, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале."При обстреле Кировского района по улице Кирова повреждено остекление школы № 85", - написал Кулемзин.Ранее он сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела названного района.
https://ria.ru/20230904/snaryad-1894120870.html
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донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка пострадало здание школы

Мэр Кулемзин сообщил о повреждении школы при обстреле Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате украинского обстрела Кировского района Донецка в юго-западной части города, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"При обстреле Кировского района по улице Кирова повреждено остекление школы № 85", - написал Кулемзин.
Ранее он сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела названного района.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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