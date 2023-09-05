При обстреле белгородского села пострадало более десяти домов
Гладков: при обстреле белгородского села Козинка пострадало 11 домов
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела села Козинка Грайворонского городского округа
Последствия обстрела села Козинка Грайворонского городского округа
БЕЛГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Более 10 домов, а также линия электропередачи и газоснабжения повреждены после украинского обстрела села Козинка Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В результате прилета 8 артиллерийских мин имеются серьезные повреждения в 11 частных жилых домовладениях и 1 легковом автомобиле. Частично повреждены линии электро- и газоснабжения", - написал Гладков.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела села Козинка Грайворонского городского округа
Последствия обстрела села Козинка Грайворонского городского округа
Он уточнил, что на месте работает комиссия, которая занимается обследованием и оценкой ущерба. По словам губернатора, аварийные бригады смогут приступить к устранению последствий после того, как получат соответствующее разрешение.
Село Козинка Грайворонского округа находится на расстоянии нескольких метров от государственной границы России и Украины. Грайворонский округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины. В конце мая украинская диверсионно-разведывательная группа заходила на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе вводился режим контртеррористической операции.