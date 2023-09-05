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При обстреле белгородского села пострадало более десяти домов - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 05.09.2023 (обновлено: 12:28 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/obstrel-1894264970.html
При обстреле белгородского села пострадало более десяти домов
При обстреле белгородского села пострадало более десяти домов - РИА Новости, 05.09.2023
При обстреле белгородского села пострадало более десяти домов
Более 10 домов, а также линия электропередачи и газоснабжения повреждены после украинского обстрела села Козинка Грайворонского округа, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:27
2023-09-05T12:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Более 10 домов, а также линия электропередачи и газоснабжения повреждены после украинского обстрела села Козинка Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В результате прилета 8 артиллерийских мин имеются серьезные повреждения в 11 частных жилых домовладениях и 1 легковом автомобиле. Частично повреждены линии электро- и газоснабжения", - написал Гладков. Он уточнил, что на месте работает комиссия, которая занимается обследованием и оценкой ущерба. По словам губернатора, аварийные бригады смогут приступить к устранению последствий после того, как получат соответствующее разрешение. Село Козинка Грайворонского округа находится на расстоянии нескольких метров от государственной границы России и Украины. Грайворонский округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины. В конце мая украинская диверсионно-разведывательная группа заходила на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе вводился режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20230903/bespilotnik-1893927411.html
белгородская область
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
При обстреле белгородского села пострадало более десяти домов

Гладков: при обстреле белгородского села Козинка пострадало 11 домов

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела села Козинка Грайворонского городского округа
Последствия обстрела села Козинка Грайворонского городского округа - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела села Козинка Грайворонского городского округа
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Более 10 домов, а также линия электропередачи и газоснабжения повреждены после украинского обстрела села Козинка Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В результате прилета 8 артиллерийских мин имеются серьезные повреждения в 11 частных жилых домовладениях и 1 легковом автомобиле. Частично повреждены линии электро- и газоснабжения", - написал Гладков.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела села Козинка Грайворонского городского округа
Последствия обстрела села Козинка Грайворонского городского округа - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела села Козинка Грайворонского городского округа
Он уточнил, что на месте работает комиссия, которая занимается обследованием и оценкой ущерба. По словам губернатора, аварийные бригады смогут приступить к устранению последствий после того, как получат соответствующее разрешение.
Село Козинка Грайворонского округа находится на расстоянии нескольких метров от государственной границы России и Украины. Грайворонский округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины. В конце мая украинская диверсионно-разведывательная группа заходила на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе вводился режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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