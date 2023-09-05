https://ria.ru/20230905/obstrel-1894264970.html

При обстреле белгородского села пострадало более десяти домов

При обстреле белгородского села пострадало более десяти домов - РИА Новости, 05.09.2023

При обстреле белгородского села пострадало более десяти домов

Более 10 домов, а также линия электропередачи и газоснабжения повреждены после украинского обстрела села Козинка Грайворонского округа, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:27

2023-09-05T12:27

2023-09-05T12:28

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Более 10 домов, а также линия электропередачи и газоснабжения повреждены после украинского обстрела села Козинка Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В результате прилета 8 артиллерийских мин имеются серьезные повреждения в 11 частных жилых домовладениях и 1 легковом автомобиле. Частично повреждены линии электро- и газоснабжения", - написал Гладков. Он уточнил, что на месте работает комиссия, которая занимается обследованием и оценкой ущерба. По словам губернатора, аварийные бригады смогут приступить к устранению последствий после того, как получат соответствующее разрешение. Село Козинка Грайворонского округа находится на расстоянии нескольких метров от государственной границы России и Украины. Грайворонский округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины. В конце мая украинская диверсионно-разведывательная группа заходила на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе вводился режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20230903/bespilotnik-1893927411.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия