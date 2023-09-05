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При обстреле Донецка пострадали четыре человека
При обстреле Донецка пострадали четыре человека - РИА Новости, 05.09.2023
При обстреле Донецка пострадали четыре человека
Четыре человека ранены в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T08:33
2023-09-05T08:33
2023-09-05T08:48
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Четыре человека ранены в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате обстрела Кировского района по улице Туполева получили ранения мужчины 1967 и 2001 годов рождения, женщина 1973 года рождения и неизвестная женщина, анкетные данные которой устанавливаются", - написал Кулемзин.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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донецк
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донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка пострадали четыре человека
Мэр Кулемзин сообщил о ранении четырех человек при обстреле Донецка