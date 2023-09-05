https://ria.ru/20230905/obstrel-1894221191.html

При обстреле Донецка пострадали четыре человека

При обстреле Донецка пострадали четыре человека - РИА Новости, 05.09.2023

При обстреле Донецка пострадали четыре человека

Четыре человека ранены в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T08:33

2023-09-05T08:33

2023-09-05T08:48

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Четыре человека ранены в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате обстрела Кировского района по улице Туполева получили ранения мужчины 1967 и 2001 годов рождения, женщина 1973 года рождения и неизвестная женщина, анкетные данные которой устанавливаются", - написал Кулемзин.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20230827/vzryvy-1892580658.html

донецк

кировский район

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донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия