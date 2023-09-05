https://ria.ru/20230905/oborona-1894212703.html
Российские военные отразили три атаки противника под Купянском
Российские военные отразили три атаки противника под Купянском - РИА Новости, 05.09.2023
Российские военные отразили три атаки противника под Купянском
Российские войска на купянском направлении отразили три атаки противника, уничтожили американскую гаубицу М777 и пункт боепитания, сообщил РИА Новости начальник РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T05:03
2023-09-05T05:03
2023-09-05T05:24
специальная военная операция на украине
сергеевка
безопасность
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_ff7b8880a1c297a07693ab1f12e0b08c.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские войска на купянском направлении отразили три атаки противника, уничтожили американскую гаубицу М777 и пункт боепитания, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на купянском направлении противник из состава 38-й и 43-й механизированных бригад при поддержке бронетехники провёл три контратаки на позиции наших войск в районе населённого пункта Сергеевка. Огнём артиллерии группировки все контратаки отражены", — сказал Зыбинский. Кроме этого, по его словам, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила буксируемую гаубицу американского производства М777, три миномётных расчёта и пункт боепитания в районе населённых пунктов Свердловка, Крахмальная и Кисловка.
сергеевка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c28fb945e39925533f681f4517eee9cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергеевка, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергеевка, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Российские военные отразили три атаки противника под Купянском
МО: российские военные отразили три атаки противника на Купянском направлении