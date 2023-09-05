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Российские военные отразили три атаки противника под Купянском

Российские военные отразили три атаки противника под Купянском - РИА Новости, 05.09.2023

Российские военные отразили три атаки противника под Купянском

Российские войска на купянском направлении отразили три атаки противника, уничтожили американскую гаубицу М777 и пункт боепитания, сообщил РИА Новости начальник РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T05:03

2023-09-05T05:03

2023-09-05T05:24

специальная военная операция на украине

сергеевка

безопасность

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские войска на купянском направлении отразили три атаки противника, уничтожили американскую гаубицу М777 и пункт боепитания, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на купянском направлении противник из состава 38-й и 43-й механизированных бригад при поддержке бронетехники провёл три контратаки на позиции наших войск в районе населённого пункта Сергеевка. Огнём артиллерии группировки все контратаки отражены", — сказал Зыбинский. Кроме этого, по его словам, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила буксируемую гаубицу американского производства М777, три миномётных расчёта и пункт боепитания в районе населённых пунктов Свердловка, Крахмальная и Кисловка.

сергеевка

россия

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сергеевка, безопасность, вооруженные силы рф, россия