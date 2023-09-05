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Российские военные отразили три атаки противника под Купянском - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 05.09.2023 (обновлено: 05:24 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/oborona-1894212703.html
Российские военные отразили три атаки противника под Купянском
Российские военные отразили три атаки противника под Купянском - РИА Новости, 05.09.2023
Российские военные отразили три атаки противника под Купянском
Российские войска на купянском направлении отразили три атаки противника, уничтожили американскую гаубицу М777 и пункт боепитания, сообщил РИА Новости начальник РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T05:03
2023-09-05T05:24
специальная военная операция на украине
сергеевка
безопасность
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские войска на купянском направлении отразили три атаки противника, уничтожили американскую гаубицу М777 и пункт боепитания, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на купянском направлении противник из состава 38-й и 43-й механизированных бригад при поддержке бронетехники провёл три контратаки на позиции наших войск в районе населённого пункта Сергеевка. Огнём артиллерии группировки все контратаки отражены", — сказал Зыбинский. Кроме этого, по его словам, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила буксируемую гаубицу американского производства М777, три миномётных расчёта и пункт боепитания в районе населённых пунктов Свердловка, Крахмальная и Кисловка.
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сергеевка, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергеевка, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Российские военные отразили три атаки противника под Купянском

МО: российские военные отразили три атаки противника на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские войска на купянском направлении отразили три атаки противника, уничтожили американскую гаубицу М777 и пункт боепитания, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на купянском направлении противник из состава 38-й и 43-й механизированных бригад при поддержке бронетехники провёл три контратаки на позиции наших войск в районе населённого пункта Сергеевка. Огнём артиллерии группировки все контратаки отражены", — сказал Зыбинский.
Кроме этого, по его словам, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила буксируемую гаубицу американского производства М777, три миномётных расчёта и пункт боепитания в районе населённых пунктов Свердловка, Крахмальная и Кисловка.
 
Специальная военная операция на УкраинеСергеевкаБезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
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