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Китай поддерживает мирное разрешение кризиса в Нигере, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 05.09.2023
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15:57 05.09.2023 (обновлено: 16:03 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/niger-1894319777.html
Китай поддерживает мирное разрешение кризиса в Нигере, заявили в МИД КНР
Китай поддерживает мирное разрешение кризиса в Нигере, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 05.09.2023
Китай поддерживает мирное разрешение кризиса в Нигере, заявили в МИД КНР
Пекин поддерживает все усилия по мирному разрешению кризиса в Нигере, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:57
2023-09-05T16:03
в мире
нигер
франция
чад
али махаман ламин зейн
катрин колонна
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Пекин поддерживает все усилия по мирному разрешению кризиса в Нигере, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее посол КНР в Нигере Цзян Фэн, который встретился с назначенным мятежниками премьер-министром африканской страны Али Махаманом Ламином Зейном, заявил, что Китай намерен играть роль посредника в отношении кризиса в Нигере."Что касается нынешней ситуации в Нигере, Китай поддерживает все усилия по мирному разрешению разногласий посредством дипломатического диалога, призывает к обеспечению личной безопасности президента Базума", - сказала дипломат, комментируя заявление китайского посла.Мао Нин отметила, что Китай надеется, что соответствующие стороны в Нигере смогут исходить из фундаментальных интересов страны и народа и как можно скорее найдут политическое решение сложившейся ситуации.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и одна тысяча французских военных.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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в мире, нигер, франция, чад, али махаман ламин зейн, катрин колонна, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Чад, Али Махаман Ламин Зейн, Катрин Колонна, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Китай поддерживает мирное разрешение кризиса в Нигере, заявили в МИД КНР

МИД КНР: Китай поддерживает все усилия по мирному разрешению кризиса в Нигере

© AP Photo / Sam MednickНациональная гвардия Нигера
Национальная гвардия Нигера - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Национальная гвардия Нигера. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Пекин поддерживает все усилия по мирному разрешению кризиса в Нигере, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее посол КНР в Нигере Цзян Фэн, который встретился с назначенным мятежниками премьер-министром африканской страны Али Махаманом Ламином Зейном, заявил, что Китай намерен играть роль посредника в отношении кризиса в Нигере.
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"Что касается нынешней ситуации в Нигере, Китай поддерживает все усилия по мирному разрешению разногласий посредством дипломатического диалога, призывает к обеспечению личной безопасности президента Базума", - сказала дипломат, комментируя заявление китайского посла.
Мао Нин отметила, что Китай надеется, что соответствующие стороны в Нигере смогут исходить из фундаментальных интересов страны и народа и как можно скорее найдут политическое решение сложившейся ситуации.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и одна тысяча французских военных.
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На грани катастрофы: Франция теряет уран из Нигера
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В миреНигерФранцияЧадАли Махаман Ламин ЗейнКатрин КолоннаМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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