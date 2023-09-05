Рейтинг@Mail.ru
Французские военные заявили о переговорах с армией Нигера - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/niger-1894303324.html
Французские военные заявили о переговорах с армией Нигера
Французские военные заявили о переговорах с армией Нигера - РИА Новости, 05.09.2023
Французские военные заявили о переговорах с армией Нигера
Французские военные в Нигере ведут переговоры с армией страны для обеспечения передвижений своего военного контингента, сообщило агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:53
2023-09-05T14:53
в мире
нигер
франция
абуджа
себастьян лекорню
али махаман ламин зейн
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1893990716_0:56:3066:1781_1920x0_80_0_0_e335350521f8dd04fec5fb9afd80b02b.jpg
ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Французские военные в Нигере ведут переговоры с армией страны для обеспечения передвижений своего военного контингента, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство обороны Франции. "Переговоры для координации проходят локально между военными, чтобы обеспечить передвижения французского военного контингента, остановленные после прекращения сотрудничества в борьбе с терроризмом", - сообщило агентство со ссылкой на окружение министра обороны Франции Себастьяна Лекорню. В министерстве не уточнили, о каких именно перемещениях идёт речь и касаются ли они вывода войск из страны. Накануне назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил о проведении переговоров по скорейшему выводу из страны французских солдат. Он также заявил, что французские силы находятся в стране незаконно. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и одна тысяча французских военных.
https://ria.ru/20230905/posrednichestvo-1894208246.html
нигер
франция
абуджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1893990716_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_fabe171b63b2e3a42e33ac9f02f67329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, франция, абуджа, себастьян лекорню, али махаман ламин зейн, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Абуджа, Себастьян Лекорню, Али Махаман Ламин Зейн, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Французские военные заявили о переговорах с армией Нигера

Французские военные намерены договориться с Нигером о продвижении контингента

© AP Photo / Sam MednickНациональная гвардия Нигера
Национальная гвардия Нигера - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Национальная гвардия Нигера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Французские военные в Нигере ведут переговоры с армией страны для обеспечения передвижений своего военного контингента, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство обороны Франции.
"Переговоры для координации проходят локально между военными, чтобы обеспечить передвижения французского военного контингента, остановленные после прекращения сотрудничества в борьбе с терроризмом", - сообщило агентство со ссылкой на окружение министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.
В министерстве не уточнили, о каких именно перемещениях идёт речь и касаются ли они вывода войск из страны.
Накануне назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил о проведении переговоров по скорейшему выводу из страны французских солдат. Он также заявил, что французские силы находятся в стране незаконно.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и одна тысяча французских военных.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Посол КНР заявил о возможном посредничестве Пекина в Нигере
Вчера, 02:25
 
В миреНигерФранцияАбуджаСебастьян ЛекорнюАли Махаман Ламин ЗейнМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала