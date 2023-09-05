https://ria.ru/20230905/niger-1894303324.html

Французские военные заявили о переговорах с армией Нигера

Французские военные заявили о переговорах с армией Нигера - РИА Новости, 05.09.2023

Французские военные заявили о переговорах с армией Нигера

Французские военные в Нигере ведут переговоры с армией страны для обеспечения передвижений своего военного контингента, сообщило агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:53

2023-09-05T14:53

2023-09-05T14:53

в мире

нигер

франция

абуджа

себастьян лекорню

али махаман ламин зейн

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Французские военные в Нигере ведут переговоры с армией страны для обеспечения передвижений своего военного контингента, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство обороны Франции. "Переговоры для координации проходят локально между военными, чтобы обеспечить передвижения французского военного контингента, остановленные после прекращения сотрудничества в борьбе с терроризмом", - сообщило агентство со ссылкой на окружение министра обороны Франции Себастьяна Лекорню. В министерстве не уточнили, о каких именно перемещениях идёт речь и касаются ли они вывода войск из страны. Накануне назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил о проведении переговоров по скорейшему выводу из страны французских солдат. Он также заявил, что французские силы находятся в стране незаконно. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и одна тысяча французских военных.

https://ria.ru/20230905/posrednichestvo-1894208246.html

нигер

франция

абуджа

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нигер, франция, абуджа, себастьян лекорню, али махаман ламин зейн, мохамед базум, переворот в нигере — 2023