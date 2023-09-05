Французские военные заявили о переговорах с армией Нигера
Французские военные намерены договориться с Нигером о продвижении контингента
© AP Photo / Sam MednickНациональная гвардия Нигера
© AP Photo / Sam Mednick
Национальная гвардия Нигера. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Французские военные в Нигере ведут переговоры с армией страны для обеспечения передвижений своего военного контингента, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство обороны Франции.
"Переговоры для координации проходят локально между военными, чтобы обеспечить передвижения французского военного контингента, остановленные после прекращения сотрудничества в борьбе с терроризмом", - сообщило агентство со ссылкой на окружение министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.
В министерстве не уточнили, о каких именно перемещениях идёт речь и касаются ли они вывода войск из страны.
Накануне назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил о проведении переговоров по скорейшему выводу из страны французских солдат. Он также заявил, что французские силы находятся в стране незаконно.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и одна тысяча французских военных.