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При наводнении в Стамбуле погиб человек - РИА Новости, 06.09.2023
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23:37 05.09.2023 (обновлено: 09:05 06.09.2023)
https://ria.ru/20230905/navodnenie-1894420054.html
При наводнении в Стамбуле погиб человек
При наводнении в Стамбуле погиб человек - РИА Новости, 06.09.2023
При наводнении в Стамбуле погиб человек
Человек погиб в ночь на среду в результате мощного наводнения в Стамбуле, сообщило руководство провинции. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-05T23:37
2023-09-06T09:05
в мире
стамбул
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СТАМБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Человек погиб в ночь на среду в результате мощного наводнения в Стамбуле, сообщило руководство провинции.Первый за многие месяцы ливень обрушился на Стамбул в ночь на среду, сообщается о ряде случаев подтопления, особо пострадали районы Арнавуткёй и Башакшехир на севере, а также окрестности Нового аэропорта.Руководство провинции Стамбул предупредило заранее о ливне, объявив желтый уровень опасности в ряде северных районов, и призвало не выходить на улицу без крайней необходимости."Один человек погиб, утонув в потоках воды из-за наводнения в районе Башакшехир", - цитирует телеканал NTV заявление руководства провинции.Мэр Стамбула Экрем Имамоглу ранее подтвердил затопление ряда улиц в нескольких районах на западе города. По его словам, власти не ожидали такого ливня, в некоторых районах выпало сразу 150 килограмм осадков на квадратный метр. Над ликвидацией последствий стихии работают более 2,1 тысячи сотрудников.В связи с ливнями остается закрытой одна станция метро - Каяшехир, также прекратил работу фуникулер Эйюп - Пьер Лоти в центре города.Подтопления фиксируются и на ряде дорог города, ухудшилась ситуация с пробками. Ливни сопровождаются сильным ветром порядка 10 метров в секунду. Телеканал TRT сообщает о серьезных пробках на подъездах к Новому аэропорту. В Башакшехире вышедший из берегов канал унес несколько автомобилей потоками воды, были ли в них люди, неизвестно.
https://ria.ru/20230904/navodnenie-1893997805.html
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РИА Новости
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в мире, стамбул
В мире, Стамбул
При наводнении в Стамбуле погиб человек

В Стамбуле человек утонул при мощном наводнении города

© AP Photo / Khalil HamraНаводнение в Стамбуле, Турция. 5 сентября 2023
Наводнение в Стамбуле, Турция. 5 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Наводнение в Стамбуле, Турция. 5 сентября 2023
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Человек погиб в ночь на среду в результате мощного наводнения в Стамбуле, сообщило руководство провинции.
Первый за многие месяцы ливень обрушился на Стамбул в ночь на среду, сообщается о ряде случаев подтопления, особо пострадали районы Арнавуткёй и Башакшехир на севере, а также окрестности Нового аэропорта.
Руководство провинции Стамбул предупредило заранее о ливне, объявив желтый уровень опасности в ряде северных районов, и призвало не выходить на улицу без крайней необходимости.
"Один человек погиб, утонув в потоках воды из-за наводнения в районе Башакшехир", - цитирует телеканал NTV заявление руководства провинции.
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу ранее подтвердил затопление ряда улиц в нескольких районах на западе города. По его словам, власти не ожидали такого ливня, в некоторых районах выпало сразу 150 килограмм осадков на квадратный метр. Над ликвидацией последствий стихии работают более 2,1 тысячи сотрудников.
В связи с ливнями остается закрытой одна станция метро - Каяшехир, также прекратил работу фуникулер Эйюп - Пьер Лоти в центре города.
Подтопления фиксируются и на ряде дорог города, ухудшилась ситуация с пробками. Ливни сопровождаются сильным ветром порядка 10 метров в секунду. Телеканал TRT сообщает о серьезных пробках на подъездах к Новому аэропорту. В Башакшехире вышедший из берегов канал унес несколько автомобилей потоками воды, были ли в них люди, неизвестно.
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В миреСтамбул
 
 
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