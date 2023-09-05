https://ria.ru/20230905/navodnenie-1894420054.html

При наводнении в Стамбуле погиб человек

При наводнении в Стамбуле погиб человек - РИА Новости, 06.09.2023

При наводнении в Стамбуле погиб человек

Человек погиб в ночь на среду в результате мощного наводнения в Стамбуле, сообщило руководство провинции. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-05T23:37

2023-09-05T23:37

2023-09-06T09:05

в мире

стамбул

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СТАМБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Человек погиб в ночь на среду в результате мощного наводнения в Стамбуле, сообщило руководство провинции.Первый за многие месяцы ливень обрушился на Стамбул в ночь на среду, сообщается о ряде случаев подтопления, особо пострадали районы Арнавуткёй и Башакшехир на севере, а также окрестности Нового аэропорта.Руководство провинции Стамбул предупредило заранее о ливне, объявив желтый уровень опасности в ряде северных районов, и призвало не выходить на улицу без крайней необходимости."Один человек погиб, утонув в потоках воды из-за наводнения в районе Башакшехир", - цитирует телеканал NTV заявление руководства провинции.Мэр Стамбула Экрем Имамоглу ранее подтвердил затопление ряда улиц в нескольких районах на западе города. По его словам, власти не ожидали такого ливня, в некоторых районах выпало сразу 150 килограмм осадков на квадратный метр. Над ликвидацией последствий стихии работают более 2,1 тысячи сотрудников.В связи с ливнями остается закрытой одна станция метро - Каяшехир, также прекратил работу фуникулер Эйюп - Пьер Лоти в центре города.Подтопления фиксируются и на ряде дорог города, ухудшилась ситуация с пробками. Ливни сопровождаются сильным ветром порядка 10 метров в секунду. Телеканал TRT сообщает о серьезных пробках на подъездах к Новому аэропорту. В Башакшехире вышедший из берегов канал унес несколько автомобилей потоками воды, были ли в них люди, неизвестно.

https://ria.ru/20230904/navodnenie-1893997805.html

стамбул

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в мире, стамбул