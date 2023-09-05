https://ria.ru/20230905/mosty-1894275428.html

Гладков рассказал о капремонте белгородских мостов

Гладков рассказал о капремонте белгородских мостов - РИА Новости, 05.09.2023

Гладков рассказал о капремонте белгородских мостов

Десять мостов будут отремонтированы в Белгородской области в следующем году, на восьми из них к работам уже приступили, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T13:04

2023-09-05T13:04

2023-09-05T13:04

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 сен – РИА Новости. Десять мостов будут отремонтированы в Белгородской области в следующем году, на восьми из них к работам уже приступили, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Приступили к капитальному ремонту на восьми мостах, которые будут сдаваться в 2024 году. В целом в 2024 году будет отремонтировано 10 мостов, как я уже сказал, на 8 начинаем немножко пораньше", - написал Гладков. По его словам, это даст возможность сдать в максимально короткие сроки мосты, которые находятся в предаварийном состоянии. В Старом Осколе - пять, в Валуйском округе - два, один в Корочанском, один в Чернянском и один в Шебекинском городских округах и районах. "Уверен, что строители сделают и выполнят все работы в хорошем качестве", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20230831/gladkov-1893352074.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгородская область, вячеслав гладков