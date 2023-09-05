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На Ставрополье собрали гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО - РИА Новости, 05.09.2023
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15:19 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/lekarstva-1894309257.html
На Ставрополье собрали гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО
На Ставрополье собрали гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО - РИА Новости, 05.09.2023
На Ставрополье собрали гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО
Гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО собрали в Ставропольском крае, сообщает глава региона Владимир Владимиров тв Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:19
2023-09-05T15:19
надежные люди
ставропольский край
владимир владимиров
вооруженные силы украины
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ПЯТИГОРСК, 5 сен – РИА Новости. Гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО собрали в Ставропольском крае, сообщает глава региона Владимир Владимиров тв Telegram-канале. "В помощь военврачам собрали кровоостанавливающие препараты, антисептики, перевязочные материалы, медикаменты. Общий вес груза 600 килограммов. Он уже отправлен в один из военных госпиталей, где лечат раненых", – написал Владимиров. Как отмечает глава региона, гуманитарный груз собран по инициативе краевого минздрава. "Его сотрудники связались с медицинской ротой, где служат наши бойцы. Узнали, какие запасы можно пополнить, чем помочь. Сами собрали средства на закупку лекарств, медикаменты также предоставили неравнодушные предприниматели", – добавил Владимиров.
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ставропольский край, владимир владимиров, вооруженные силы украины
Надежные люди, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Вооруженные силы Украины

На Ставрополье собрали гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО

© Фото : пресс-служба главы Ставропольского краяГуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО собрали на Ставрополье
Гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО собрали на Ставрополье - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : пресс-служба главы Ставропольского края
Гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО собрали на Ставрополье
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 5 сен – РИА Новости. Гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО собрали в Ставропольском крае, сообщает глава региона Владимир Владимиров тв Telegram-канале.
«
"В помощь военврачам собрали кровоостанавливающие препараты, антисептики, перевязочные материалы, медикаменты. Общий вес груза 600 килограммов. Он уже отправлен в один из военных госпиталей, где лечат раненых", – написал Владимиров.
Как отмечает глава региона, гуманитарный груз собран по инициативе краевого минздрава.
"Его сотрудники связались с медицинской ротой, где служат наши бойцы. Узнали, какие запасы можно пополнить, чем помочь. Сами собрали средства на закупку лекарств, медикаменты также предоставили неравнодушные предприниматели", – добавил Владимиров.
Сотрудники полиции ГУ МВД России по СКФО направили гуманитарную помощь участникам СВО - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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Надежные людиСтавропольский крайВладимир ВладимировВооруженные силы Украины
 
 
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