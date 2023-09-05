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На Ставрополье собрали гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО
На Ставрополье собрали гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО - РИА Новости, 05.09.2023
На Ставрополье собрали гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО
Гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО собрали в Ставропольском крае, сообщает глава региона Владимир Владимиров тв Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:19
2023-09-05T15:19
2023-09-05T15:19
надежные люди
ставропольский край
владимир владимиров
вооруженные силы украины
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ПЯТИГОРСК, 5 сен – РИА Новости. Гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО собрали в Ставропольском крае, сообщает глава региона Владимир Владимиров тв Telegram-канале. "В помощь военврачам собрали кровоостанавливающие препараты, антисептики, перевязочные материалы, медикаменты. Общий вес груза 600 килограммов. Он уже отправлен в один из военных госпиталей, где лечат раненых", – написал Владимиров. Как отмечает глава региона, гуманитарный груз собран по инициативе краевого минздрава. "Его сотрудники связались с медицинской ротой, где служат наши бойцы. Узнали, какие запасы можно пополнить, чем помочь. Сами собрали средства на закупку лекарств, медикаменты также предоставили неравнодушные предприниматели", – добавил Владимиров.
https://ria.ru/20230815/pomosch-1890261431.html
ставропольский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, вооруженные силы украины
Надежные люди, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Вооруженные силы Украины