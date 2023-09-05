https://ria.ru/20230905/lekarstva-1894309257.html

На Ставрополье собрали гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО

На Ставрополье собрали гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО - РИА Новости, 05.09.2023

На Ставрополье собрали гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО

Гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО собрали в Ставропольском крае, сообщает глава региона Владимир Владимиров тв Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:19

2023-09-05T15:19

2023-09-05T15:19

надежные люди

ставропольский край

владимир владимиров

вооруженные силы украины

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ПЯТИГОРСК, 5 сен – РИА Новости. Гуманитарный груз с лекарствами для бойцов СВО собрали в Ставропольском крае, сообщает глава региона Владимир Владимиров тв Telegram-канале. "В помощь военврачам собрали кровоостанавливающие препараты, антисептики, перевязочные материалы, медикаменты. Общий вес груза 600 килограммов. Он уже отправлен в один из военных госпиталей, где лечат раненых", – написал Владимиров. Как отмечает глава региона, гуманитарный груз собран по инициативе краевого минздрава. "Его сотрудники связались с медицинской ротой, где служат наши бойцы. Узнали, какие запасы можно пополнить, чем помочь. Сами собрали средства на закупку лекарств, медикаменты также предоставили неравнодушные предприниматели", – добавил Владимиров.

https://ria.ru/20230815/pomosch-1890261431.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ставропольский край, владимир владимиров, вооруженные силы украины