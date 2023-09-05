https://ria.ru/20230905/lagerya-1894303481.html

В России снизилось число лагерей, где выявляли санитарные нарушения

В России снизилось число лагерей, где выявляли санитарные нарушения - РИА Новости, 05.09.2023

В России снизилось число лагерей, где выявляли санитарные нарушения

Доля детских лагерей с выявленными нарушениями санитарного законодательства в 2023 году снизилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, сообщила пресс-служба РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:54

2023-09-05T14:54

2023-09-05T14:56

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Доля детских лагерей с выявленными нарушениями санитарного законодательства в 2023 году снизилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В части проверок детских оздоровительных учреждений было отмечено, доля лагерей с выявленными нарушениями требований санитарного законодательства в текущем году в 1,5 раза ниже показателя 2022 года", - говорится в сообщении. Проверено было свыше 33 тысяч лагерей, из которых 88% в ходе профилактических визитов, так как располагались на базе образовательных организаций, и 12% в ходе плановых проверок, уточнили в пресс-службе. По результатам проведенных проверок в лагерях составлено порядка 4 тысяч протоколов, вынесено более 3,5 тысячи постановлений, отметили в ведомстве. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила подробно изучить все нарушения по итогам проведенной работы для учета в летней кампании следующего года, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230811/lager-1889593951.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)