https://ria.ru/20230905/lagerya-1894303481.html
В России снизилось число лагерей, где выявляли санитарные нарушения
В России снизилось число лагерей, где выявляли санитарные нарушения - РИА Новости, 05.09.2023
В России снизилось число лагерей, где выявляли санитарные нарушения
Доля детских лагерей с выявленными нарушениями санитарного законодательства в 2023 году снизилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, сообщила пресс-служба РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:54
2023-09-05T14:54
2023-09-05T14:56
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Доля детских лагерей с выявленными нарушениями санитарного законодательства в 2023 году снизилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В части проверок детских оздоровительных учреждений было отмечено, доля лагерей с выявленными нарушениями требований санитарного законодательства в текущем году в 1,5 раза ниже показателя 2022 года", - говорится в сообщении. Проверено было свыше 33 тысяч лагерей, из которых 88% в ходе профилактических визитов, так как располагались на базе образовательных организаций, и 12% в ходе плановых проверок, уточнили в пресс-службе. По результатам проведенных проверок в лагерях составлено порядка 4 тысяч протоколов, вынесено более 3,5 тысячи постановлений, отметили в ведомстве. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила подробно изучить все нарушения по итогам проведенной работы для учета в летней кампании следующего года, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230811/lager-1889593951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России снизилось число лагерей, где выявляли санитарные нарушения
Роспотребнадзор: число лагерей с санитарными нарушениями снизилось в 1,5 раза