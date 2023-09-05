Источник: Эрдоган продолжит телефонные контакты с Путиным
Эрдоган продолжит телефонные контакты с Путиным по актуальной повестке
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. Архивное фото
АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, стороны договорились поддерживать активные контакты по актуальной повестке дня, сообщил дипломатический источник в Анкаре.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
"В ближайшее время контакты будут продолжены по линии "телефонной дипломатии", которую проводит господин президент (Тайип Эрдоган). Есть договоренность о том, что активные контакты по актуальной повестке будут продолжены. Также следует подчеркнуть, что господин президент пригласил господина Путина с визитом в Турцию", - сказал собеседник агентства.