https://ria.ru/20230905/kontakty-1894213169.html

Источник: Эрдоган продолжит телефонные контакты с Путиным

Источник: Эрдоган продолжит телефонные контакты с Путиным - РИА Новости, 05.09.2023

Источник: Эрдоган продолжит телефонные контакты с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, стороны договорились поддерживать активные... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T05:04

2023-09-05T05:04

2023-09-05T05:04

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

зерновая сделка

в мире

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АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, стороны договорились поддерживать активные контакты по актуальной повестке дня, сообщил дипломатический источник в Анкаре. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. "В ближайшее время контакты будут продолжены по линии "телефонной дипломатии", которую проводит господин президент (Тайип Эрдоган). Есть договоренность о том, что активные контакты по актуальной повестке будут продолжены. Также следует подчеркнуть, что господин президент пригласил господина Путина с визитом в Турцию", - сказал собеседник агентства.

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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, зерновая сделка, в мире