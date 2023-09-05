В Киеве прихожанка храма УПЦ получила травмы при захвате его раскольниками
В Киеве раскольники ПЦУ травмировали женщину при попытке захвата храма УПЦ
© Фото : Союз православных журналистов Ситуация на территории Киево-Печерской лавры
© Фото : Союз православных журналистов
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. При попытке захвата Покровского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве раскольники травмировали его прихожанку.
"В Киеве во время захвата Покровского храма сторонники ПЦУ травмировали верующую Украинской православной церкви", – говорится в сообщении телеграм-канала УПЦ во вторник.
В ночь на 5 сентября в Киеве клирик ПЦУ Виталий Матиящук с неизвестными лицами срезал замки и ворвался в Покровский храм УПЦ в микрорайоне Бортничи. В 9 часов утра на молитвенное стояние у храма для его защиты стали собираться прихожане, к этому их призвал настоятель протоиерей Алексий Годун.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".