https://ria.ru/20230905/kiev-1894279113.html

В Киеве прихожанка храма УПЦ получила травмы при захвате его раскольниками

В Киеве прихожанка храма УПЦ получила травмы при захвате его раскольниками - РИА Новости, 05.09.2023

В Киеве прихожанка храма УПЦ получила травмы при захвате его раскольниками

При попытке захвата Покровского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве раскольники травмировали его прихожанку. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T13:17

2023-09-05T13:17

2023-09-05T13:17

религия

киев

украина

россия

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. При попытке захвата Покровского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве раскольники травмировали его прихожанку. "В Киеве во время захвата Покровского храма сторонники ПЦУ травмировали верующую Украинской православной церкви", – говорится в сообщении телеграм-канала УПЦ во вторник. В ночь на 5 сентября в Киеве клирик ПЦУ Виталий Матиящук с неизвестными лицами срезал замки и ворвался в Покровский храм УПЦ в микрорайоне Бортничи. В 9 часов утра на молитвенное стояние у храма для его защиты стали собираться прихожане, к этому их призвал настоятель протоиерей Алексий Годун. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230904/presledovanie-1894183632.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, украина, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц