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В Киеве прихожанка храма УПЦ получила травмы при захвате его раскольниками - РИА Новости, 05.09.2023
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Религия
 
13:17 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/kiev-1894279113.html
В Киеве прихожанка храма УПЦ получила травмы при захвате его раскольниками
В Киеве прихожанка храма УПЦ получила травмы при захвате его раскольниками - РИА Новости, 05.09.2023
В Киеве прихожанка храма УПЦ получила травмы при захвате его раскольниками
При попытке захвата Покровского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве раскольники травмировали его прихожанку. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:17
2023-09-05T13:17
религия
киев
украина
россия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. При попытке захвата Покровского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве раскольники травмировали его прихожанку. "В Киеве во время захвата Покровского храма сторонники ПЦУ травмировали верующую Украинской православной церкви", – говорится в сообщении телеграм-канала УПЦ во вторник. В ночь на 5 сентября в Киеве клирик ПЦУ Виталий Матиящук с неизвестными лицами срезал замки и ворвался в Покровский храм УПЦ в микрорайоне Бортничи. В 9 часов утра на молитвенное стояние у храма для его защиты стали собираться прихожане, к этому их призвал настоятель протоиерей Алексий Годун. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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киев, украина, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Киев, Украина, Россия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
В Киеве прихожанка храма УПЦ получила травмы при захвате его раскольниками

В Киеве раскольники ПЦУ травмировали женщину при попытке захвата храма УПЦ

© Фото : Союз православных журналистов Ситуация на территории Киево-Печерской лавры
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Союз православных журналистов
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. При попытке захвата Покровского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве раскольники травмировали его прихожанку.
"В Киеве во время захвата Покровского храма сторонники ПЦУ травмировали верующую Украинской православной церкви", – говорится в сообщении телеграм-канала УПЦ во вторник.
В ночь на 5 сентября в Киеве клирик ПЦУ Виталий Матиящук с неизвестными лицами срезал замки и ворвался в Покровский храм УПЦ в микрорайоне Бортничи. В 9 часов утра на молитвенное стояние у храма для его защиты стали собираться прихожане, к этому их призвал настоятель протоиерей Алексий Годун.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Прихожане УПЦ призвали Зеленского прекратить преследование митрополита
4 сентября, 20:17
 
РелигияКиевУкраинаРоссияУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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