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Представитель ПЦУ ворвался в Покровский храм в Киеве - РИА Новости, 05.09.2023
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Религия
 
08:50 05.09.2023 (обновлено: 09:04 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/khram-1894222733.html
Представитель ПЦУ ворвался в Покровский храм в Киеве
Представитель ПЦУ ворвался в Покровский храм в Киеве - РИА Новости, 05.09.2023
Представитель ПЦУ ворвался в Покровский храм в Киеве
Клирик раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) срезал замки и ворвался в Покровский храм канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T08:50
2023-09-05T09:04
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
киев
украина
в мире
религия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Клирик раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) срезал замки и ворвался в Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве, заявила УПЦ в Telegram-канале. "В Киеве клирик ПЦУ Виталий Матиящук с неизвестными лицами срезал замки и ворвался в Покровский храм УПЦ. Свои действия рейдеры начали в ночь на 5 сентября. Настоятель Покровского прихода отец Алексей Годун просит верующих собраться в 9.00 возле храма для молитвенной защиты святыни", - говорится в сообщении УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, киев, украина, в мире
Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Киев, Украина, В мире, Религия
Представитель ПЦУ ворвался в Покровский храм в Киеве

Представитель ПЦУ срезал замки и ворвался в Покровский храм в Киеве

© Фото : Telegram-канал Украинской православной церквиПокровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве
Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Telegram-канал Украинской православной церкви
Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Клирик раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) срезал замки и ворвался в Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве, заявила УПЦ в Telegram-канале.
«
"В Киеве клирик ПЦУ Виталий Матиящук с неизвестными лицами срезал замки и ворвался в Покровский храм УПЦ. Свои действия рейдеры начали в ночь на 5 сентября. Настоятель Покровского прихода отец Алексей Годун просит верующих собраться в 9.00 возле храма для молитвенной защиты святыни", - говорится в сообщении УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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