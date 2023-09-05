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Муфтии призвали наказать виновных в нападении на женщину в хиджабе
Муфтии призвали наказать виновных в нападении на женщину в хиджабе - РИА Новости, 05.09.2023
Муфтии призвали наказать виновных в нападении на женщину в хиджабе
Главы религиозных организаций мусульман в РФ осудили нападение на женщину в хиджабе и ее детей в Новомосковском административном округе Москвы, выразив надежду, РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:03
2023-09-05T16:03
2023-09-05T16:03
религия
здоровье - общество
россия
новомосковский административный округ
москва
рушан аббясов
исмаил бердиев
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Главы религиозных организаций мусульман в РФ осудили нападение на женщину в хиджабе и ее детей в Новомосковском административном округе Москвы, выразив надежду, что правоохранительные органы примут соответствующие меры. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором группа лиц натравливает на женщину в хиджабе и ее детей собак, после чего ее избивают. Женщина подала заявление в правоохранительные органы Москвы. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев в телеграм-канале сообщил, что этот инцидент вызвал большой общественный резонанс в республике. Солтаев также обратился к прокурору Москвы с просьбой взять дело под контроль. "Нужно жестко пресекать любые проявления шовинизма и не допустить раскола в обществе. Здоровье, имущество и жизни людей неприкосновенны. Очень жаль видеть случаи, когда на человека нападают просто потому, что он другой веры и по-другому одет. Мусульманское сообщество призывает следственные органы наказать виновных по всей строгости закона", - заявил РИА Новости первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов. От добавил, что веками народы России, представляющие разные национальности, культуры и религии, жили в добрососедстве. "Соответствующие органы обязаны принять жесткие меры к нападавшим. Поднимать руку на женщину, причем в хиджабе она или нет, непозволительно, я бы сказал, преступно. Выражаем уверенность, что националисты ответят за свой поступок и у них будет достаточно времени подумать над своими действиями в тюремной камере", - сказал председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.
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здоровье - общество, россия, новомосковский административный округ, москва, рушан аббясов, исмаил бердиев
Религия, Здоровье - Общество, Россия, Новомосковский административный округ, Москва, Рушан Аббясов, Исмаил Бердиев
Муфтии призвали наказать виновных в нападении на женщину в хиджабе
Российские муфтии осудили нападение на женщину в хиджабе в Московском