https://ria.ru/20230905/khidzhab-1894321887.html

Муфтии призвали наказать виновных в нападении на женщину в хиджабе

Муфтии призвали наказать виновных в нападении на женщину в хиджабе - РИА Новости, 05.09.2023

Муфтии призвали наказать виновных в нападении на женщину в хиджабе

Главы религиозных организаций мусульман в РФ осудили нападение на женщину в хиджабе и ее детей в Новомосковском административном округе Москвы, выразив надежду, РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:03

2023-09-05T16:03

2023-09-05T16:03

религия

здоровье - общество

россия

новомосковский административный округ

москва

рушан аббясов

исмаил бердиев

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Главы религиозных организаций мусульман в РФ осудили нападение на женщину в хиджабе и ее детей в Новомосковском административном округе Москвы, выразив надежду, что правоохранительные органы примут соответствующие меры. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором группа лиц натравливает на женщину в хиджабе и ее детей собак, после чего ее избивают. Женщина подала заявление в правоохранительные органы Москвы. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев в телеграм-канале сообщил, что этот инцидент вызвал большой общественный резонанс в республике. Солтаев также обратился к прокурору Москвы с просьбой взять дело под контроль. "Нужно жестко пресекать любые проявления шовинизма и не допустить раскола в обществе. Здоровье, имущество и жизни людей неприкосновенны. Очень жаль видеть случаи, когда на человека нападают просто потому, что он другой веры и по-другому одет. Мусульманское сообщество призывает следственные органы наказать виновных по всей строгости закона", - заявил РИА Новости первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов. От добавил, что веками народы России, представляющие разные национальности, культуры и религии, жили в добрососедстве. "Соответствующие органы обязаны принять жесткие меры к нападавшим. Поднимать руку на женщину, причем в хиджабе она или нет, непозволительно, я бы сказал, преступно. Выражаем уверенность, что националисты ответят за свой поступок и у них будет достаточно времени подумать над своими действиями в тюремной камере", - сказал председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.

https://ria.ru/20230905/moskva-1894266071.html

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здоровье - общество, россия, новомосковский административный округ, москва, рушан аббясов, исмаил бердиев