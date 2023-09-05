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Старинный город в российской глубинке. Что посмотреть за день в Гороховце

Старинный город в российской глубинке. Что посмотреть за день в Гороховце - РИА Новости, 05.09.2023

Старинный город в российской глубинке. Что посмотреть за день в Гороховце

Этот небольшой город во Владимирской области признали одним из самых живописных в стране. Ценителей русской старины привлекают храмы, купеческие особняки... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T08:00

2023-09-05T08:00

2023-09-05T08:03

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Этот небольшой город во Владимирской области признали одним из самых живописных в стране. Ценителей русской старины привлекают храмы, купеческие особняки. Художники здесь пишут пасторальные пейзажи, горнолыжники и сноубордисты могут кататься прямо в центре, паломники посещают монастыри. Что посмотреть в Гороховце за выходные — в материале РИА Новости.Горох ни при чем"Это город с потенциалом второго Суздаля — он способен принимать миллион гостей в год. Здесь есть на что посмотреть: старинные монастыри, терема с затейливыми наличниками и башенками, каменные купеческие дома", — рассказывает туристка из Коврова Галина Тимофеева. Правда, по ее словам, следует позаботиться об инфраструктуре — увеличить количество отелей, ресторанов, выделить места для фотозон. Некоторые ученые считают, что имя городу дали жившие тут в VI веке финно-угорские племена — "Хорроховесь", то есть "дремлющая в снегах деревня".По другой версии, название произошло от имени основателя рода — Горох. Все его потомки — Гороховцы.Укрепленный пограничный пункт построил великий князь Андрей Боголюбский в 1168 году во время военных походов в Волжскую Булгарию. В 1239-м город впервые был упомянут в Лаврентьевской летописи.Терем с секретомЦентр Гороховца компактный, можно обойти за полчаса. Здесь сохранилось семь каменных купеческих палат XVII века — подобных в России осталось всего пару десятков. "Купцов тут было больше, чем в Суздале", — говорит экскурсовод Глафира. Именно они, будучи людьми зажиточными, давали средства на строительство монастырей и храмов.В доме Ершова (Сапожникова) — Музей купечества. В помещениях — подлинная мебель, аутентичный текстиль. "В XIX веке в столовой играли в лото, в детской были ходунки, плетеный манеж, стульчик-горшок, игрушки из ткани и дерева", — рассказывает гид Виталия Наджафова. На стендах — фотографии хозяев.На берегу Клязьмы в доме Канонникова — городской историко-архитектурный музей. Там можно увидеть коллекцию археологических находок.Самым красивым зданием считают особняк Шорина, который еще называют "теремом царя Гороха". Он построен в стиле модерн. Окна — в два этажа, хотя в действительности — только один. На втором уровне крышу поддерживает стропильная система. Сейчас здесь Дом народного творчества и ремесел, гостей приглашают на представление "В гости к царю Гороху".Через дорогу — музей-мастерская "Гороховецкие умельцы", где предлагают расписать традиционную игрушку — лошадку. Здесь же — большая сувенирная лавка.Купола над городомВ самом центре, на площади Патоличева, — женский Сретенский монастырь, основанный в 1658 году. Одноименный собор и колокольню построили на деньги местного купца Семена Ершова, сделавшего состояние на продаже спиртного. Купола храма покрыты глазурованной черепицей. У входа в монастырь — украшенная цветами фотозона "Я люблю Гороховец". Не пропустите.Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь, возведенный в XVII веке, расположен на высоком берегу Клязьмы, на вершине Пужаловой горы. Сейчас у стен обители — лучшая смотровая площадка в городе. С нее открывается панорамный вид на реку, храмы и жилые дома. Здесь собираются художники, чтобы рисовать на пленэре.Вторая смотровая площадка — на Лысой горе, которую так назвали из-за почти полного отсутствия растительности, хотя на соседних холмах есть деревья и трава. Гора возвышается над Клязьмой на сто метров — взгляду открываются бескрайние леса, заливные луга и широкая пойма реки."У нас нашли окаменелого представителя вымерших зверозубых ящеров и дали ему имя Гороховеция. Так что теперь у нас есть свой дракончик", — рассказывает директор городского Центра развития туризма и культурных инициатив Ирина Педан. Неблизкий путьГороховец интересен и поклонникам активного отдыха. Вдоль Клязьмы — набережная с широкой пешеходной зоной, есть песчаный пляж. Прямо в центре города, на Пужаловой горе, открыли горнолыжный комплекс. Там два бугельных подъемника, самая длинная трасса — 550 метров. Есть зона для катания на тюбингах, санках и беговых лыжах.От Москвы до Гороховца — больше 330 километров. Проще всего добраться на "Ласточке" с Курского вокзала. Время в пути — три часа с небольшим. Правда, прибывает состав в деревню Великово, что в 11 километрах от города. Билет на поезд стоит 1250 рублей. Автобусом — чуть дешевле, но дорога займет более пяти часов. Еще в город можно попасть на электричке из Нижнего Новгорода и Владимира.В качестве сувениров туристы привозят деревянные игрушки, льняные скатерти, салфетки, платки с яркой вышивкой, вязаные шали и носки, куклы-обереги. А еще отличное печенье местной фабрики "Гороховецкая мануфактура" — например, из отрубей и чернослива.

https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1883694208.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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