https://ria.ru/20230905/gagauziya-1894376281.html

Депутат парламента в Гагаузии призвал коллег противостоять шантажу Кишинева

Депутат парламента в Гагаузии призвал коллег противостоять шантажу Кишинева - РИА Новости, 05.09.2023

Депутат парламента в Гагаузии призвал коллег противостоять шантажу Кишинева

Уголовное дело, открытое в отношении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, является попыткой политического шантажа со стороны центральных властей Молдавии,... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:12

2023-09-05T18:12

2023-09-05T18:12

гагаузия

молдавия

кишинев

евгения гуцул

таможенный союз

в мире

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КИШИНЕВ, 5 сен – РИА Новости. Уголовное дело, открытое в отношении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, является попыткой политического шантажа со стороны центральных властей Молдавии, такое мнение высказал в комментарии РИА Новости депутат Народного собрания (местный парламент) региона, лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров. Ранее во вторник гагаузские СМИ опубликовали копию письма и.о. главного прокурора автономии Николая Левандовского спикеру НСГ Дмитрию Константинову из которого, следует, что ведомство рассматривает жалобу двух гражданских активистов, обвиняющих Гуцул в превышении полномочий. "Кризис в Гагаузской автономии подогревается исключительно центральными властями для подавления политической воли местного правления, для усложнения работы избранного башкана Гуцул и НСГ. Появившееся уголовное дело можно назвать политическим шантажом, чтобы ослабить или даже ликвидировать автономию", - считает Петров. Депутат назвал создавшуюся ситуацию тревожной, которая может привести к дестабилизации в регионе. Петров подчеркнул, что отдельную группу депутатов не устаивает ряд предложенных главой автономии кандидатур в Исполком (правительство автономии). По его мнению, они отклоняют их по указанию правящей партии "Действие и солидарность". Политик призвал коллег не поддаваться на провокации и политические заказы центральных властей, которые могут привести дальнейшему хаосу в автономии. "Я считаю, что нужно набраться мудрости всем депутатам. И принять волевое решение по поводу утверждения исполнительного комитета. Гуцул избирали жители Гагаузии, башкану нужно реализовать обещанные проекты на выборах. Но не в этом только дело. Самое главное - мы должны сохранить автономию", - подытожил Петров. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Кроме того, местный парламент до сих пор не смог прийти к консенсусу по вопросу утверждения состава правительства автономии, предложенного Гуцул. Эксперты и политологи в Молдавии отмечают, что с учетом нынешнего проевропейского курса молдавских властей Кишинев продолжит оказывать давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния"). Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873295906.html

гагаузия

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кишинев

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гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, таможенный союз, в мире