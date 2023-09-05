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В КНР не располагают информацией о возможном участии Си Цзиньпина в ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2023
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11:05 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/forum-1894244484.html
В КНР не располагают информацией о возможном участии Си Цзиньпина в ВЭФ
В КНР не располагают информацией о возможном участии Си Цзиньпина в ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2023
В КНР не располагают информацией о возможном участии Си Цзиньпина в ВЭФ
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник заявила, что в настоящее время не располагает информацией о возможном участии главы КНР Си... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:05
2023-09-05T11:05
китай
россия
владивосток
си цзиньпин
мао нин
дальневосточный федеральный университет
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ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник заявила, что в настоящее время не располагает информацией о возможном участии главы КНР Си Цзиньпина в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "В настоящее время я не располагаю информацией, которую могла бы предоставить", - сказала дипломат, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Си Цзиньпин посетить ВЭФ в России. VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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китай, россия, владивосток, си цзиньпин, мао нин, дальневосточный федеральный университет
Китай, Россия, Владивосток, Си Цзиньпин, Мао Нин, Дальневосточный федеральный университет
В КНР не располагают информацией о возможном участии Си Цзиньпина в ВЭФ

МИД КНР пока не располагает информацией о возможном участии Си Цзиньпина в ВЭФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник заявила, что в настоящее время не располагает информацией о возможном участии главы КНР Си Цзиньпина в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"В настоящее время я не располагаю информацией, которую могла бы предоставить", - сказала дипломат, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Си Цзиньпин посетить ВЭФ в России.
VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Вид на центр Пекина - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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КитайРоссияВладивостокСи ЦзиньпинМао НинДальневосточный федеральный университет
 
 
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