https://ria.ru/20230905/forum-1894244484.html

В КНР не располагают информацией о возможном участии Си Цзиньпина в ВЭФ

В КНР не располагают информацией о возможном участии Си Цзиньпина в ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2023

В КНР не располагают информацией о возможном участии Си Цзиньпина в ВЭФ

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник заявила, что в настоящее время не располагает информацией о возможном участии главы КНР Си... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:05

2023-09-05T11:05

2023-09-05T11:05

китай

россия

владивосток

си цзиньпин

мао нин

дальневосточный федеральный университет

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ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник заявила, что в настоящее время не располагает информацией о возможном участии главы КНР Си Цзиньпина в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "В настоящее время я не располагаю информацией, которую могла бы предоставить", - сказала дипломат, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Си Цзиньпин посетить ВЭФ в России. VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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китай

россия

владивосток

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, россия, владивосток, си цзиньпин, мао нин, дальневосточный федеральный университет