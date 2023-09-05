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В КНР не располагают информацией о возможном участии Си Цзиньпина в ВЭФ
В КНР не располагают информацией о возможном участии Си Цзиньпина в ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2023
В КНР не располагают информацией о возможном участии Си Цзиньпина в ВЭФ
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник заявила, что в настоящее время не располагает информацией о возможном участии главы КНР Си... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:05
2023-09-05T11:05
2023-09-05T11:05
китай
россия
владивосток
си цзиньпин
мао нин
дальневосточный федеральный университет
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ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник заявила, что в настоящее время не располагает информацией о возможном участии главы КНР Си Цзиньпина в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "В настоящее время я не располагаю информацией, которую могла бы предоставить", - сказала дипломат, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Си Цзиньпин посетить ВЭФ в России. VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владивосток, си цзиньпин, мао нин, дальневосточный федеральный университет
Китай, Россия, Владивосток, Си Цзиньпин, Мао Нин, Дальневосточный федеральный университет
В КНР не располагают информацией о возможном участии Си Цзиньпина в ВЭФ
МИД КНР пока не располагает информацией о возможном участии Си Цзиньпина в ВЭФ
ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник заявила, что в настоящее время не располагает информацией о возможном участии главы КНР Си Цзиньпина в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"В настоящее время я не располагаю информацией, которую могла бы предоставить", - сказала дипломат, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Си Цзиньпин посетить ВЭФ в России.
VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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