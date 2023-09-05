https://ria.ru/20230905/erdogan-1894265480.html
В Кремле ответили на вопрос о предложении Путина Эрдогану отдохнуть в Сочи
В Кремле ответили на вопрос о предложении Путина Эрдогану отдохнуть в Сочи - РИА Новости, 05.09.2023
В Кремле ответили на вопрос о предложении Путина Эрдогану отдохнуть в Сочи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ему не известно, принял ли президент Турции Тайип Эрдоган предложение Владимира Путина... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:29
2023-09-05T12:29
2023-09-05T12:29
сочи
россия
турция
владимир путин
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ему не известно, принял ли президент Турции Тайип Эрдоган предложение Владимира Путина отдохнуть в Сочи, но, по его словам, главы государств всегда приглашают друг друга в свои страны, это показывает, насколько тесные и дружественные у них отношения. "Вы знаете, мне не известно о том, что он принял такое приглашение. Но, безусловно, и Путин всегда приглашает Эрдогана в нашу страну, и Эрдоган всегда приглашает Путина в Турцию. Это лишний раз демонстрирует, действительно, насколько тесными и дружественными являются их отношения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, принял ли Эрдоган приглашение Путина отдохнуть в Сочи. Путин и Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Президент РФ заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
https://ria.ru/20230905/peregovory-1894260000.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка
Сочи, Россия, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка
В Кремле ответили на вопрос о предложении Путина Эрдогану отдохнуть в Сочи
В Кремле не знают, принял ли Эрдоган предложение Путина отдохнуть в Сочи
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ему не известно, принял ли президент Турции Тайип Эрдоган предложение Владимира Путина отдохнуть в Сочи, но, по его словам, главы государств всегда приглашают друг друга в свои страны, это показывает, насколько тесные и дружественные у них отношения.
"Вы знаете, мне не известно о том, что он принял такое приглашение. Но, безусловно, и Путин всегда приглашает Эрдогана в нашу страну, и Эрдоган всегда приглашает Путина в Турцию. Это лишний раз демонстрирует, действительно, насколько тесными и дружественными являются их отношения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, принял ли Эрдоган приглашение Путина отдохнуть в Сочи.
Путин и Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Президент РФ заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки
. Эрдоган отметил, что Анкара
готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
Песков назвал цель переговоров Путина и Эрдогана