https://ria.ru/20230905/erdogan-1894265480.html

В Кремле ответили на вопрос о предложении Путина Эрдогану отдохнуть в Сочи

В Кремле ответили на вопрос о предложении Путина Эрдогану отдохнуть в Сочи - РИА Новости, 05.09.2023

В Кремле ответили на вопрос о предложении Путина Эрдогану отдохнуть в Сочи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ему не известно, принял ли президент Турции Тайип Эрдоган предложение Владимира Путина... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:29

2023-09-05T12:29

2023-09-05T12:29

сочи

россия

турция

владимир путин

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

зерновая сделка

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ему не известно, принял ли президент Турции Тайип Эрдоган предложение Владимира Путина отдохнуть в Сочи, но, по его словам, главы государств всегда приглашают друг друга в свои страны, это показывает, насколько тесные и дружественные у них отношения. "Вы знаете, мне не известно о том, что он принял такое приглашение. Но, безусловно, и Путин всегда приглашает Эрдогана в нашу страну, и Эрдоган всегда приглашает Путина в Турцию. Это лишний раз демонстрирует, действительно, насколько тесными и дружественными являются их отношения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, принял ли Эрдоган приглашение Путина отдохнуть в Сочи. Путин и Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Президент РФ заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.

https://ria.ru/20230905/peregovory-1894260000.html

сочи

россия

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сочи, россия, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка