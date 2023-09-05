https://ria.ru/20230905/ekonomika-1894304390.html
Минтруд заявил о росте уровня занятости в России
Минтруд заявил о росте уровня занятости в России - РИА Новости, 05.09.2023
Минтруд заявил о росте уровня занятости в России
Вовлеченность в занятость в России увеличилась на 2,5 миллиона за последние 1,5 года, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:00
2023-09-05T15:00
2023-09-05T15:01
общество
россия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вовлеченность в занятость в России увеличилась на 2,5 миллиона за последние 1,5 года, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова. "За последние 1,5 года вовлеченность в занятость при тренде достаточно восходящем в части демографии увеличилась практически на 2,5 миллиона", - отметила Мухтиярова в ходе выступления на V Форуме социальных инноваций регионов. Также она добавила, что этот тренд наблюдается в различных возрастных группах, в том числе и среди молодежи. Так, по словам Мухтияровой, безработица среди молодёжи 15-29 лет активно снижается и сейчас составляет 6,4%.
https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html
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общество, россия
Минтруд заявил о росте уровня занятости в России
Минтруд: в России уровень занятости увеличился на 2,5 миллиона за полтора года
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вовлеченность в занятость в России увеличилась на 2,5 миллиона за последние 1,5 года, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.
"За последние 1,5 года вовлеченность в занятость при тренде достаточно восходящем в части демографии увеличилась практически на 2,5 миллиона", - отметила Мухтиярова в ходе выступления на V Форуме социальных инноваций регионов.
Также она добавила, что этот тренд наблюдается в различных возрастных группах, в том числе и среди молодежи. Так, по словам Мухтияровой, безработица среди молодёжи 15-29 лет активно снижается и сейчас составляет 6,4%.
Пока мир накрывает безработица, Россия борется с нехваткой рабочих рук