https://ria.ru/20230905/biznes-1894308361.html
Мишустин отметил рост малого и среднего бизнеса в России
Мишустин отметил рост малого и среднего бизнеса в России - РИА Новости, 05.09.2023
Мишустин отметил рост малого и среднего бизнеса в России
Сектор малого и среднего бизнеса в России развивается, несмотря на внешнее давление: число таких компаний составляет 6 миллионов, а численность работающих... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:15
2023-09-05T15:15
2023-09-05T15:15
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сектор малого и среднего бизнеса в России развивается, несмотря на внешнее давление: число таких компаний составляет 6 миллионов, а численность работающих приближается к 30 миллионам человек, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "В результате принятых мер и вопреки беспрецедентного внешнему давлению на нашу страну этот сектор (МСП - ред.) развивается. Количество малых и средних предприятий остается на достаточно стабильном уровне. Это около 6 миллионов. Это выше чем на начало постковидного 2021 года, когда экономика начала восстанавливаться. В сфере занятости динамика еще более высокая - численность работающих приближается к 30 миллионам человек", - сказал Мишустин на стратегической сессии по развитию малого и среднего предпринимательства. Он отметил, что сфера МСП обладает потенциалом для качественного роста. Важно стимулировать динамику внутри сектора - от микро- к малым компаниям и выше, чтобы увеличить вклад в экономику страны, указал премьер. "На Петербургском международном экономическом форуме глава государства поставил задачу по реализации политики, направленной на развитие экономики предложения. Это значит, что в нашей работе нужно больший акцент сделать на формирование производственных организаций, особенно в приоритетных отраслях, чтобы обеспечить растущий внутренний спрос", - пояснил Мишустин. "Предлагаю сегодня определить ключевые задачи развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, Минэкономразвития разрабатывается новый пакет мер поддержки", - добавил глава кабмина.
https://ria.ru/20230904/gospodderzhka-1894194230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин отметил рост малого и среднего бизнеса в России
Мишустин: малый и средний бизнес в России растет, несмотря на внешнее давление
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сектор малого и среднего бизнеса в России развивается, несмотря на внешнее давление: число таких компаний составляет 6 миллионов, а численность работающих приближается к 30 миллионам человек, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В результате принятых мер и вопреки беспрецедентного внешнему давлению на нашу страну этот сектор (МСП - ред.) развивается. Количество малых и средних предприятий остается на достаточно стабильном уровне. Это около 6 миллионов. Это выше чем на начало постковидного 2021 года, когда экономика начала восстанавливаться. В сфере занятости динамика еще более высокая - численность работающих приближается к 30 миллионам человек", - сказал Мишустин на стратегической сессии по развитию малого и среднего предпринимательства.
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Он отметил, что сфера МСП обладает потенциалом для качественного роста. Важно стимулировать динамику внутри сектора - от микро- к малым компаниям и выше, чтобы увеличить вклад в экономику страны, указал премьер.
"На Петербургском международном экономическом форуме глава государства поставил задачу по реализации политики, направленной на развитие экономики предложения. Это значит, что в нашей работе нужно больший акцент сделать на формирование производственных организаций, особенно в приоритетных отраслях, чтобы обеспечить растущий внутренний спрос", - пояснил Мишустин.
"Предлагаю сегодня определить ключевые задачи развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, Минэкономразвития
разрабатывается новый пакет мер поддержки", - добавил глава кабмина.
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