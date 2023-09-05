В ЛНР за неделю отразили атаки более 45 украинских БПЛА
Пасечник: в ЛНР за неделю отразили атаки более 45 украинских беспилотников
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО
Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. За минувшую неделю 34 попытки пересечения воздушного пространства ЛНР со стороны украинских войск были отражены, противник потерял более 45 беспилотников, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
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"Организованная работа наших специалистов радиоэлектронной борьбы и войск противовоздушной обороны позволила отразить 34 попытки пересечения воздушного пространства ЛНР. Противник потерял более 45 беспилотников, при этом небо над республикой осталось неприкосновенным", - написал Пасечник.
Врио главы ЛНР также подчеркнул, что разведка, артиллерия, специалисты БЛА и РЭБ 2-го гвардии Луганско-Северодонецкого армейского корпуса подвергли украинские войска постоянному огню и точечным ударам БЛА.
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"В результате враг лишился возможности предпринимать наступательные действия", - подытожил Пасечник.
По его словам, за неделю под огнем российской армии ВСУ потеряли более 350 убитых и раненных. Врио главы ЛНР отметил и ощутимые потери противника в вооружении и технике. В частности украинские войска лишились 23 единиц артиллерии и минометов, в том числе двух польских САУ Krab и одну РСЗО "Град".
Кроме того, ВСУ потеряли более десяти безоткатных орудий, ПТРК, станковых пулеметов и гранатометов; пять боевых бронированных машин бронетранспортеров "М 113"; семь единиц автомобильной техники типа Humvee; 11 полевых складов боеприпасов; четыре пункта временной дислокации противника.
Пасечник выразил благодарность военнослужащим "за профессионализм, слаженность и отвагу, которую они проявляют, отстаивая рубежи нашей Родины".