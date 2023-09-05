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В ЛНР за неделю отразили атаки более 45 украинских БПЛА - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:52 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/bespilotniki-1894272143.html
В ЛНР за неделю отразили атаки более 45 украинских БПЛА
В ЛНР за неделю отразили атаки более 45 украинских БПЛА - РИА Новости, 05.09.2023
В ЛНР за неделю отразили атаки более 45 украинских БПЛА
За минувшую неделю 34 попытки пересечения воздушного пространства ЛНР со стороны украинских войск были отражены, противник потерял более 45 беспилотников,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:52
2023-09-05T12:52
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. За минувшую неделю 34 попытки пересечения воздушного пространства ЛНР со стороны украинских войск были отражены, противник потерял более 45 беспилотников, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. "Организованная работа наших специалистов радиоэлектронной борьбы и войск противовоздушной обороны позволила отразить 34 попытки пересечения воздушного пространства ЛНР. Противник потерял более 45 беспилотников, при этом небо над республикой осталось неприкосновенным", - написал Пасечник. Врио главы ЛНР также подчеркнул, что разведка, артиллерия, специалисты БЛА и РЭБ 2-го гвардии Луганско-Северодонецкого армейского корпуса подвергли украинские войска постоянному огню и точечным ударам БЛА. "В результате враг лишился возможности предпринимать наступательные действия", - подытожил Пасечник. По его словам, за неделю под огнем российской армии ВСУ потеряли более 350 убитых и раненных. Врио главы ЛНР отметил и ощутимые потери противника в вооружении и технике. В частности украинские войска лишились 23 единиц артиллерии и минометов, в том числе двух польских САУ Krab и одну РСЗО "Град". Кроме того, ВСУ потеряли более десяти безоткатных орудий, ПТРК, станковых пулеметов и гранатометов; пять боевых бронированных машин бронетранспортеров "М 113"; семь единиц автомобильной техники типа Humvee; 11 полевых складов боеприпасов; четыре пункта временной дислокации противника. Пасечник выразил благодарность военнослужащим "за профессионализм, слаженность и отвагу, которую они проявляют, отстаивая рубежи нашей Родины".
https://ria.ru/20230905/bespilotnik-1894229105.html
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луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ЛНР за неделю отразили атаки более 45 украинских БПЛА

Пасечник: в ЛНР за неделю отразили атаки более 45 украинских беспилотников

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО
Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. За минувшую неделю 34 попытки пересечения воздушного пространства ЛНР со стороны украинских войск были отражены, противник потерял более 45 беспилотников, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
«
"Организованная работа наших специалистов радиоэлектронной борьбы и войск противовоздушной обороны позволила отразить 34 попытки пересечения воздушного пространства ЛНР. Противник потерял более 45 беспилотников, при этом небо над республикой осталось неприкосновенным", - написал Пасечник.
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Врио главы ЛНР также подчеркнул, что разведка, артиллерия, специалисты БЛА и РЭБ 2-го гвардии Луганско-Северодонецкого армейского корпуса подвергли украинские войска постоянному огню и точечным ударам БЛА.
«
"В результате враг лишился возможности предпринимать наступательные действия", - подытожил Пасечник.
По его словам, за неделю под огнем российской армии ВСУ потеряли более 350 убитых и раненных. Врио главы ЛНР отметил и ощутимые потери противника в вооружении и технике. В частности украинские войска лишились 23 единиц артиллерии и минометов, в том числе двух польских САУ Krab и одну РСЗО "Град".
Кроме того, ВСУ потеряли более десяти безоткатных орудий, ПТРК, станковых пулеметов и гранатометов; пять боевых бронированных машин бронетранспортеров "М 113"; семь единиц автомобильной техники типа Humvee; 11 полевых складов боеприпасов; четыре пункта временной дислокации противника.
Пасечник выразил благодарность военнослужащим "за профессионализм, слаженность и отвагу, которую они проявляют, отстаивая рубежи нашей Родины".
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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