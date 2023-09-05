https://ria.ru/20230905/bespilotnik-1894212161.html

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Подмосковье

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Подмосковье - РИА Новости, 05.09.2023

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Подмосковье

Украинский БПЛА уничтожен силами ПВО над Московской областью, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T04:35

2023-09-05T04:35

2023-09-05T04:38

специальная военная операция на украине

истринский район

россия

происшествия

московская область (подмосковье)

безопасность

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Украинский БПЛА уничтожен силами ПВО над Московской областью, сообщили во вторник в Минобороны России."Утром 5 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", — сказали в ведомстве.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.

https://ria.ru/20230904/bryansk-1894192416.html

истринский район

россия

московская область (подмосковье)

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истринский район, россия, происшествия, московская область (подмосковье), безопасность