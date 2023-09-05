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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Подмосковье - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:35 05.09.2023 (обновлено: 04:38 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/bespilotnik-1894212161.html
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Подмосковье
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Подмосковье - РИА Новости, 05.09.2023
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Подмосковье
Украинский БПЛА уничтожен силами ПВО над Московской областью, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T04:35
2023-09-05T04:38
специальная военная операция на украине
истринский район
россия
происшествия
московская область (подмосковье)
безопасность
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Украинский БПЛА уничтожен силами ПВО над Московской областью, сообщили во вторник в Минобороны России."Утром 5 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", — сказали в ведомстве.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.
https://ria.ru/20230904/bryansk-1894192416.html
истринский район
россия
московская область (подмосковье)
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истринский район, россия, происшествия, московская область (подмосковье), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Истринский район, Россия, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Безопасность
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Подмосковье

МО: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Истринским районом Подмосковья

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Украинский БПЛА уничтожен силами ПВО над Московской областью, сообщили во вторник в Минобороны России.
«
"Утром 5 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", — сказали в ведомстве.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.
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Специальная военная операция на УкраинеИстринский районРоссияПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Безопасность
 
 
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