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Путин призвал публиковать архивные документы о зверствах бандеровцев - РИА Новости, 05.09.2023
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16:57 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/banderovtsy-1894342524.html
Путин призвал публиковать архивные документы о зверствах бандеровцев
Путин призвал публиковать архивные документы о зверствах бандеровцев - РИА Новости, 05.09.2023
Путин призвал публиковать архивные документы о зверствах бандеровцев
Необходимо поднимать и показывать информацию из архивных документов о зверствах бандеровцев, бывших пособниками немецких фашистов на Украине, чтобы было... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:57
2023-09-05T16:57
общество
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Необходимо поднимать и показывать информацию из архивных документов о зверствах бандеровцев, бывших пособниками немецких фашистов на Украине, чтобы было понятно, кто сейчас является противником России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании российского оргкомитета "Победа" во вторник. Во время заседания помощник президента Владимир Мединский рассказал о едином учебнике истории для старших классов, в котором отражены данные о Великой Отечественной войне. В частности, в учебнике сообщается, что жертвами фашистов стали 13,5 миллиона мирных советских жителей, включая 1,5 миллиона евреев, убитых "прихвостнями нацистов на Украине" - бандеровцами. "Все это есть в архивных документах: приказы, отчеты об исполнении этих приказов, фамилии и имена тех, кто это делал, фамилии и имена палачей. Все есть, надо поднимать и показывать. Чтобы не было никакого недопонимания, с кем мы боремся. Чтобы было понятно и ясно, какие цели мы преследуем, и кто является нашим противником", - сказал Путин.
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общество, россия, украина, владимир путин
Общество, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин призвал публиковать архивные документы о зверствах бандеровцев

Путин: необходимо поднимать информацию о зверствах бандеровцев в годы ВОВ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета "Победа"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета "Победа"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Необходимо поднимать и показывать информацию из архивных документов о зверствах бандеровцев, бывших пособниками немецких фашистов на Украине, чтобы было понятно, кто сейчас является противником России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании российского оргкомитета "Победа" во вторник.
Во время заседания помощник президента Владимир Мединский рассказал о едином учебнике истории для старших классов, в котором отражены данные о Великой Отечественной войне. В частности, в учебнике сообщается, что жертвами фашистов стали 13,5 миллиона мирных советских жителей, включая 1,5 миллиона евреев, убитых "прихвостнями нацистов на Украине" - бандеровцами.
"Все это есть в архивных документах: приказы, отчеты об исполнении этих приказов, фамилии и имена тех, кто это делал, фамилии и имена палачей. Все есть, надо поднимать и показывать. Чтобы не было никакого недопонимания, с кем мы боремся. Чтобы было понятно и ясно, какие цели мы преследуем, и кто является нашим противником", - сказал Путин.
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