Пострадавшую в ДТП в Калуге девушку направили на лечение в Москву
Девушку, пострадавшую в ДТП на остановке в Калуге, направили на лечение в Москву
© Фото : Главное управление МЧС России по Калужской областиМесто ДТП в Калуге
© Фото : Главное управление МЧС России по Калужской области
Место ДТП в Калуге
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку, пострадавшую в ДТП на остановке в Калуге, направили на реабилитацию в федеральный центр, кроме нее в медучреждениях остаются пять человек, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegam-канале.
Ранее сообщалось, что в больницах Калуги и Москвы остаются семь человек, двое из них - подростки 16 и 17 лет.
"Все пострадавшие в ДТП на улице Кирова в Калуге, которые проходили лечение в областной больнице, выписаны. Сегодня возвращается домой Вера Владимировна Ж. В дальнейшем ей предстоит пройти лечение в поликлинике по месту жительства. Алина Александровна Ф., проходившая лечение в БСМП, переведена в отделение реабилитации", - написал Шапша в своем телеграм-канале.
Он поблагодарил калужских медиков за лечение пострадавших в ДТП.
"Семнадцатилетнюю девочку из Детской областной больницы вертолетом санавиации доставили в Москву в РДКБ имени Пирогова для восстановительного лечения. Остальные четверо человек остаются в московских больницах в стабильном состоянии", - сообщил глава региона.
ДТП произошло 24 августа на улице Кирова в Калуге. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым людям оказали медпомощь на месте, от госпитализации они отказались. Ряд пациентов позже был переведен на лечение в Москву.
Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав). Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель был в состоянии наркотического опьянения. Он арестован на два месяца.