https://ria.ru/20230905/avariya-1894323090.html

Пострадавшую в ДТП в Калуге девушку направили на лечение в Москву

Пострадавшую в ДТП в Калуге девушку направили на лечение в Москву - РИА Новости, 05.09.2023

Пострадавшую в ДТП в Калуге девушку направили на лечение в Москву

Семнадцатилетнюю девушку, пострадавшую в ДТП на остановке в Калуге, направили на реабилитацию в федеральный центр, кроме нее в медучреждениях остаются пять... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:06

2023-09-05T16:06

2023-09-05T16:06

происшествия

калуга

москва

киров

владислав шапша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891989330_0:0:765:431_1920x0_80_0_0_4fffb76520b8b6e4e614c354ae19cc37.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку, пострадавшую в ДТП на остановке в Калуге, направили на реабилитацию в федеральный центр, кроме нее в медучреждениях остаются пять человек, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegam-канале. Ранее сообщалось, что в больницах Калуги и Москвы остаются семь человек, двое из них - подростки 16 и 17 лет. "Все пострадавшие в ДТП на улице Кирова в Калуге, которые проходили лечение в областной больнице, выписаны. Сегодня возвращается домой Вера Владимировна Ж. В дальнейшем ей предстоит пройти лечение в поликлинике по месту жительства. Алина Александровна Ф., проходившая лечение в БСМП, переведена в отделение реабилитации", - написал Шапша в своем телеграм-канале. Он поблагодарил калужских медиков за лечение пострадавших в ДТП. "Семнадцатилетнюю девочку из Детской областной больницы вертолетом санавиации доставили в Москву в РДКБ имени Пирогова для восстановительного лечения. Остальные четверо человек остаются в московских больницах в стабильном состоянии", - сообщил глава региона. ДТП произошло 24 августа на улице Кирова в Калуге. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым людям оказали медпомощь на месте, от госпитализации они отказались. Ряд пациентов позже был переведен на лечение в Москву. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав). Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель был в состоянии наркотического опьянения. Он арестован на два месяца.

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

https://ria.ru/20230904/dtp-1894071923.html

калуга

москва

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калуга, москва, киров, владислав шапша