Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшую в ДТП в Калуге девушку направили на лечение в Москву - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/avariya-1894323090.html
Пострадавшую в ДТП в Калуге девушку направили на лечение в Москву
Пострадавшую в ДТП в Калуге девушку направили на лечение в Москву - РИА Новости, 05.09.2023
Пострадавшую в ДТП в Калуге девушку направили на лечение в Москву
Семнадцатилетнюю девушку, пострадавшую в ДТП на остановке в Калуге, направили на реабилитацию в федеральный центр, кроме нее в медучреждениях остаются пять... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:06
2023-09-05T16:06
происшествия
калуга
москва
киров
владислав шапша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891989330_0:0:765:431_1920x0_80_0_0_4fffb76520b8b6e4e614c354ae19cc37.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку, пострадавшую в ДТП на остановке в Калуге, направили на реабилитацию в федеральный центр, кроме нее в медучреждениях остаются пять человек, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegam-канале. Ранее сообщалось, что в больницах Калуги и Москвы остаются семь человек, двое из них - подростки 16 и 17 лет. "Все пострадавшие в ДТП на улице Кирова в Калуге, которые проходили лечение в областной больнице, выписаны. Сегодня возвращается домой Вера Владимировна Ж. В дальнейшем ей предстоит пройти лечение в поликлинике по месту жительства. Алина Александровна Ф., проходившая лечение в БСМП, переведена в отделение реабилитации", - написал Шапша в своем телеграм-канале. Он поблагодарил калужских медиков за лечение пострадавших в ДТП. "Семнадцатилетнюю девочку из Детской областной больницы вертолетом санавиации доставили в Москву в РДКБ имени Пирогова для восстановительного лечения. Остальные четверо человек остаются в московских больницах в стабильном состоянии", - сообщил глава региона. ДТП произошло 24 августа на улице Кирова в Калуге. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым людям оказали медпомощь на месте, от госпитализации они отказались. Ряд пациентов позже был переведен на лечение в Москву. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав). Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель был в состоянии наркотического опьянения. Он арестован на два месяца.
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
https://ria.ru/20230904/dtp-1894071923.html
калуга
москва
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891989330_0:0:765:575_1920x0_80_0_0_07e5214018878185f361a4e534b6e64a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калуга, москва, киров, владислав шапша
Происшествия, Калуга, Москва, Киров, Владислав Шапша
Пострадавшую в ДТП в Калуге девушку направили на лечение в Москву

Девушку, пострадавшую в ДТП на остановке в Калуге, направили на лечение в Москву

© Фото : Главное управление МЧС России по Калужской областиМесто ДТП в Калуге
Место ДТП в Калуге - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Калужской области
Место ДТП в Калуге
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку, пострадавшую в ДТП на остановке в Калуге, направили на реабилитацию в федеральный центр, кроме нее в медучреждениях остаются пять человек, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegam-канале.
Ранее сообщалось, что в больницах Калуги и Москвы остаются семь человек, двое из них - подростки 16 и 17 лет.
На месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Крупные ДТП на остановках общественного транспорта в России
24 августа, 16:15
"Все пострадавшие в ДТП на улице Кирова в Калуге, которые проходили лечение в областной больнице, выписаны. Сегодня возвращается домой Вера Владимировна Ж. В дальнейшем ей предстоит пройти лечение в поликлинике по месту жительства. Алина Александровна Ф., проходившая лечение в БСМП, переведена в отделение реабилитации", - написал Шапша в своем телеграм-канале.
Он поблагодарил калужских медиков за лечение пострадавших в ДТП.
"Семнадцатилетнюю девочку из Детской областной больницы вертолетом санавиации доставили в Москву в РДКБ имени Пирогова для восстановительного лечения. Остальные четверо человек остаются в московских больницах в стабильном состоянии", - сообщил глава региона.
ДТП произошло 24 августа на улице Кирова в Калуге. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым людям оказали медпомощь на месте, от госпитализации они отказались. Ряд пациентов позже был переведен на лечение в Москву.
Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав). Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель был в состоянии наркотического опьянения. Он арестован на два месяца.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В Подмосковье произошло массовое ДТП
4 сентября, 13:46
 
ПроисшествияКалугаМоскваКировВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала