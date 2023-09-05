https://ria.ru/20230905/ataki-1894310005.html

Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Работино

Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 05.09.2023

Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Работино

Российские военные отбили две атаки ВСУ в районе Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:20

2023-09-05T15:20

2023-09-05T16:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские военные отбили две атаки ВСУ в районе Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино", — говорится в документе.Противник понес существенные потери: до 170 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три М777, гаубица М119, САУ Panzerhaubitze-2000, орудие FH-70, гаубицы Д-20 и Д-30.Кроме того, в районе города Орехова уничтожен склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ.Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили на Донецком направлении четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки и Веселого.ВСУ здесь потеряли до 225 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, систему М777, боевую машину РСЗО "Град".В районе Первомайского уничтожен пункт управления беспилотниками.На Краснолиманском направлении группировка "Центр" во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отбила три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского и Червоной Дибровы.Потери противника превысили 70 военнослужащих. Также ВСУ лишились трех броневиков, САУ Krab и гаубицы Д-20.На Купянском направлении Западная группа войск нанесла удары по позициям ВСУ в районах Синьковки, Песчаного, Берестового и Стельмаховки.Уничтожено до 50 военнослужащих противника, два автомобиля и гаубица Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении ударили по местам скопления украинских войск и техники в районах Угледара и Макаровки. Под Урожайным нейтрализована диверсионно-разведывательная группа.На этом участке противник потерял до 175 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре автомобиля, орудия Д-20 и Д-30.На Херсонском направлении уничтожены до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20230905/poteri-1894246086.html

https://ria.ru/20230905/vsu-1894255620.html

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вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)