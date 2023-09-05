Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 05.09.2023 (обновлено: 16:17 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/ataki-1894310005.html
Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Работино
Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 05.09.2023
Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Работино
Российские военные отбили две атаки ВСУ в районе Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:20
2023-09-05T16:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_ff7b8880a1c297a07693ab1f12e0b08c.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские военные отбили две атаки ВСУ в районе Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино", — говорится в документе.Противник понес существенные потери: до 170 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три М777, гаубица М119, САУ Panzerhaubitze-2000, орудие FH-70, гаубицы Д-20 и Д-30.Кроме того, в районе города Орехова уничтожен склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ.Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили на Донецком направлении четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки и Веселого.ВСУ здесь потеряли до 225 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, систему М777, боевую машину РСЗО "Град".В районе Первомайского уничтожен пункт управления беспилотниками.На Краснолиманском направлении группировка "Центр" во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отбила три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского и Червоной Дибровы.Потери противника превысили 70 военнослужащих. Также ВСУ лишились трех броневиков, САУ Krab и гаубицы Д-20.На Купянском направлении Западная группа войск нанесла удары по позициям ВСУ в районах Синьковки, Песчаного, Берестового и Стельмаховки.Уничтожено до 50 военнослужащих противника, два автомобиля и гаубица Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении ударили по местам скопления украинских войск и техники в районах Угледара и Макаровки. Под Урожайным нейтрализована диверсионно-разведывательная группа.На этом участке противник потерял до 175 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре автомобиля, орудия Д-20 и Д-30.На Херсонском направлении уничтожены до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы, два автомобиля и две гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20230905/poteri-1894246086.html
https://ria.ru/20230905/vsu-1894255620.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c28fb945e39925533f681f4517eee9cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Работино

Минобороны: ВС России за сутки отразили две атаки ВСУ в районе Работино

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские военные отбили две атаки ВСУ в районе Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«
"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино", — говорится в документе.
Противник понес существенные потери: до 170 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три М777, гаубица М119, САУ Panzerhaubitze-2000, орудие FH-70, гаубицы Д-20 и Д-30.
Кроме того, в районе города Орехова уничтожен склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Солдат ВСУ рассказал о больших потерях при наступлении под Работино
Вчера, 11:19
Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили на Донецком направлении четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки и Веселого.
ВСУ здесь потеряли до 225 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, систему М777, боевую машину РСЗО "Град".
В районе Первомайского уничтожен пункт управления беспилотниками.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отбила три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского и Червоной Дибровы.
Потери противника превысили 70 военнослужащих. Также ВСУ лишились трех броневиков, САУ Krab и гаубицы Д-20.
Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Шойгу оценил потери ВСУ с начала наступления в 66 тысяч человек
Вчера, 11:57
На Купянском направлении Западная группа войск нанесла удары по позициям ВСУ в районах Синьковки, Песчаного, Берестового и Стельмаховки.
Уничтожено до 50 военнослужащих противника, два автомобиля и гаубица Д-30.
Подразделения группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении ударили по местам скопления украинских войск и техники в районах Угледара и Макаровки. Под Урожайным нейтрализована диверсионно-разведывательная группа.
На этом участке противник потерял до 175 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре автомобиля, орудия Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении уничтожены до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы, два автомобиля и две гаубицы Д-30.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала