https://ria.ru/20230905/ataki-1894310005.html
Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Работино
Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 05.09.2023
Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Работино
Российские военные отбили две атаки ВСУ в районе Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:20
2023-09-05T15:20
2023-09-05T16:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские военные отбили две атаки ВСУ в районе Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино", — говорится в документе.Противник понес существенные потери: до 170 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три М777, гаубица М119, САУ Panzerhaubitze-2000, орудие FH-70, гаубицы Д-20 и Д-30.Кроме того, в районе города Орехова уничтожен склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ.Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили на Донецком направлении четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки и Веселого.ВСУ здесь потеряли до 225 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, систему М777, боевую машину РСЗО "Град".В районе Первомайского уничтожен пункт управления беспилотниками.На Краснолиманском направлении группировка "Центр" во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отбила три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского и Червоной Дибровы.Потери противника превысили 70 военнослужащих. Также ВСУ лишились трех броневиков, САУ Krab и гаубицы Д-20.На Купянском направлении Западная группа войск нанесла удары по позициям ВСУ в районах Синьковки, Песчаного, Берестового и Стельмаховки.Уничтожено до 50 военнослужащих противника, два автомобиля и гаубица Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении ударили по местам скопления украинских войск и техники в районах Угледара и Макаровки. Под Урожайным нейтрализована диверсионно-разведывательная группа.На этом участке противник потерял до 175 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре автомобиля, орудия Д-20 и Д-30.На Херсонском направлении уничтожены до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы, два автомобиля и две гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20230905/poteri-1894246086.html
https://ria.ru/20230905/vsu-1894255620.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Работино
Минобороны: ВС России за сутки отразили две атаки ВСУ в районе Работино
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Российские военные отбили две атаки ВСУ в районе Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке
о ходе спецоперации.
«
"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино", — говорится в документе.
Противник понес существенные потери: до 170 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три М777, гаубица М119, САУ Panzerhaubitze-2000, орудие FH-70, гаубицы Д-20 и Д-30.
Кроме того, в районе города Орехова уничтожен склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
Солдат ВСУ рассказал о больших потерях при наступлении под Работино
Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили на Донецком направлении
четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки
и Веселого.
ВСУ здесь потеряли до 225 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, систему М777, боевую машину РСЗО "Град".
В районе Первомайского уничтожен пункт управления беспилотниками.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отбила три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского и Червоной Дибровы.
Потери противника превысили 70 военнослужащих. Также ВСУ лишились трех броневиков, САУ Krab и гаубицы Д-20.
Шойгу оценил потери ВСУ с начала наступления в 66 тысяч человек
На Купянском направлении Западная группа войск нанесла удары по позициям ВСУ в районах Синьковки, Песчаного, Берестового и Стельмаховки.
Уничтожено до 50 военнослужащих противника, два автомобиля и гаубица Д-30.
Подразделения группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении
ударили по местам скопления украинских войск и техники в районах Угледара
и Макаровки. Под Урожайным нейтрализована диверсионно-разведывательная группа.
На этом участке противник потерял до 175 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре автомобиля, орудия Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении уничтожены до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы, два автомобиля и две гаубицы Д-30.