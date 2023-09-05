https://ria.ru/20230905/artdivizion-1894324198.html
Третий артдивизион Липецкой области отправился на боевое слаживание
Третий артдивизион Липецкой области отправился на боевое слаживание - РИА Новости, 05.09.2023
Третий артдивизион Липецкой области отправился на боевое слаживание
Липецкая область формирует третий именной артиллерийский дивизион, накануне состоялась отправка первых бойцов, заключивших контракты с Минобороны, на боевое... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:17
2023-09-05T16:17
2023-09-05T16:17
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Липецкая область формирует третий именной артиллерийский дивизион, накануне состоялась отправка первых бойцов, заключивших контракты с Минобороны, на боевое слаживание, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, всем бойцам выдали укомплектованные рюкзаки со спальным мешком, аптечкой, бельём и другими предметами первой необходимости. Артамонов отметил, что в ближайшее время артдивизион будет доукомплектовываться, желающие пополнить его ряды уже обратились в военкомат. "Мы поддерживаем бойцов всех наших именных подразделений, находимся на связи с командованием, которое неоднократно положительно отзывалось о доблести и мужестве липчан. Третьему подразделению с нашей стороны также будет обеспечена всесторонняя помощь", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230829/gumpomosch-1892839290.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область
ЛИПЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Липецкая область формирует третий именной артиллерийский дивизион, накануне состоялась отправка первых бойцов, заключивших контракты с Минобороны, на боевое слаживание, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, всем бойцам выдали укомплектованные рюкзаки со спальным мешком, аптечкой, бельём и другими предметами первой необходимости.
Артамонов отметил, что в ближайшее время артдивизион будет доукомплектовываться, желающие пополнить его ряды уже обратились в военкомат.
"Мы поддерживаем бойцов всех наших именных подразделений, находимся на связи с командованием, которое неоднократно положительно отзывалось о доблести и мужестве липчан. Третьему подразделению с нашей стороны также будет обеспечена всесторонняя помощь", – сказал Артамонов
.
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