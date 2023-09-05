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Третий артдивизион Липецкой области отправился на боевое слаживание - РИА Новости, 05.09.2023
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Липецкая область
 
16:17 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/artdivizion-1894324198.html
Третий артдивизион Липецкой области отправился на боевое слаживание
Третий артдивизион Липецкой области отправился на боевое слаживание - РИА Новости, 05.09.2023
Третий артдивизион Липецкой области отправился на боевое слаживание
Липецкая область формирует третий именной артиллерийский дивизион, накануне состоялась отправка первых бойцов, заключивших контракты с Минобороны, на боевое... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:17
2023-09-05T16:17
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Липецкая область формирует третий именной артиллерийский дивизион, накануне состоялась отправка первых бойцов, заключивших контракты с Минобороны, на боевое слаживание, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, всем бойцам выдали укомплектованные рюкзаки со спальным мешком, аптечкой, бельём и другими предметами первой необходимости. Артамонов отметил, что в ближайшее время артдивизион будет доукомплектовываться, желающие пополнить его ряды уже обратились в военкомат. "Мы поддерживаем бойцов всех наших именных подразделений, находимся на связи с командованием, которое неоднократно положительно отзывалось о доблести и мужестве липчан. Третьему подразделению с нашей стороны также будет обеспечена всесторонняя помощь", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область

Третий артдивизион Липецкой области отправился на боевое слаживание

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиТретий артдивизион Липецкой области отправился на боевое слаживание
Третий артдивизион Липецкой области отправился на боевое слаживание - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Третий артдивизион Липецкой области отправился на боевое слаживание
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ЛИПЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Липецкая область формирует третий именной артиллерийский дивизион, накануне состоялась отправка первых бойцов, заключивших контракты с Минобороны, на боевое слаживание, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, всем бойцам выдали укомплектованные рюкзаки со спальным мешком, аптечкой, бельём и другими предметами первой необходимости.
Артамонов отметил, что в ближайшее время артдивизион будет доукомплектовываться, желающие пополнить его ряды уже обратились в военкомат.
"Мы поддерживаем бойцов всех наших именных подразделений, находимся на связи с командованием, которое неоднократно положительно отзывалось о доблести и мужестве липчан. Третьему подразделению с нашей стороны также будет обеспечена всесторонняя помощь", – сказал Артамонов.
Липецкий артдивизион имени Пешкова получил гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Липецкий артдивизион имени Пешкова получил гуманитарную помощь
29 августа, 10:57
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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