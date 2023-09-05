https://ria.ru/20230905/artdivizion-1894324198.html

Третий артдивизион Липецкой области отправился на боевое слаживание

Третий артдивизион Липецкой области отправился на боевое слаживание - РИА Новости, 05.09.2023

Третий артдивизион Липецкой области отправился на боевое слаживание

Липецкая область формирует третий именной артиллерийский дивизион, накануне состоялась отправка первых бойцов, заключивших контракты с Минобороны, на боевое... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:17

2023-09-05T16:17

2023-09-05T16:17

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894324920_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_52ae4531ce984c26707b168362a9b134.jpg

ЛИПЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Липецкая область формирует третий именной артиллерийский дивизион, накануне состоялась отправка первых бойцов, заключивших контракты с Минобороны, на боевое слаживание, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, всем бойцам выдали укомплектованные рюкзаки со спальным мешком, аптечкой, бельём и другими предметами первой необходимости. Артамонов отметил, что в ближайшее время артдивизион будет доукомплектовываться, желающие пополнить его ряды уже обратились в военкомат. "Мы поддерживаем бойцов всех наших именных подразделений, находимся на связи с командованием, которое неоднократно положительно отзывалось о доблести и мужестве липчан. Третьему подразделению с нашей стороны также будет обеспечена всесторонняя помощь", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230829/gumpomosch-1892839290.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область