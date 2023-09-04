https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894198800.html

В Киеве утверждают, что Зеленский побывал на позициях на территории ДНР

В Киеве утверждают, что Зеленский побывал на позициях на территории ДНР - РИА Новости, 04.09.2023

В Киеве утверждают, что Зеленский побывал на позициях на территории ДНР

В офисе Владимира Зеленского заявили, что он побывал на позициях ВСУ на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T22:58

2023-09-04T22:58

2023-09-04T23:03

специальная военная операция на украине

в мире

киев

донецкая народная республика

владимир зеленский

донецкая область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского заявили, что он побывал на позициях ВСУ на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. "Во время рабочей поездки в Донецкую область Владимир Зеленский побывал в командных пунктах военных соединений", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. Утверждается, что Зеленский заслушал доклады о ситуации на фронте и о материально-техническом обеспечении. По данным офиса Зеленского, военные жалуются на "все большую потребность в дронах и антидроновых средствах", недостаточное комплектование подразделений личным составом и нехватку отдельных типов боеприпасов.

https://ria.ru/20230903/zelenskiy-1893944730.html

киев

донецкая народная республика

донецкая область

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в мире, киев, донецкая народная республика, владимир зеленский, донецкая область, вооруженные силы украины