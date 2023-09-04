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В Киеве утверждают, что Зеленский побывал на позициях на территории ДНР - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 04.09.2023 (обновлено: 23:03 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894198800.html
В Киеве утверждают, что Зеленский побывал на позициях на территории ДНР
В Киеве утверждают, что Зеленский побывал на позициях на территории ДНР - РИА Новости, 04.09.2023
В Киеве утверждают, что Зеленский побывал на позициях на территории ДНР
В офисе Владимира Зеленского заявили, что он побывал на позициях ВСУ на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T22:58
2023-09-04T23:03
специальная военная операция на украине
в мире
киев
донецкая народная республика
владимир зеленский
донецкая область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского заявили, что он побывал на позициях ВСУ на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. "Во время рабочей поездки в Донецкую область Владимир Зеленский побывал в командных пунктах военных соединений", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. Утверждается, что Зеленский заслушал доклады о ситуации на фронте и о материально-техническом обеспечении. По данным офиса Зеленского, военные жалуются на "все большую потребность в дронах и антидроновых средствах", недостаточное комплектование подразделений личным составом и нехватку отдельных типов боеприпасов.
https://ria.ru/20230903/zelenskiy-1893944730.html
киев
донецкая народная республика
донецкая область
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в мире, киев, донецкая народная республика, владимир зеленский, донецкая область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Донецкая область, Вооруженные силы Украины
В Киеве утверждают, что Зеленский побывал на позициях на территории ДНР

В Киеве заявили, что Зеленский посетил позиции в подконтрольной стране части ДНР

© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского заявили, что он побывал на позициях ВСУ на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.
"Во время рабочей поездки в Донецкую область Владимир Зеленский побывал в командных пунктах военных соединений", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Утверждается, что Зеленский заслушал доклады о ситуации на фронте и о материально-техническом обеспечении. По данным офиса Зеленского, военные жалуются на "все большую потребность в дронах и антидроновых средствах", недостаточное комплектование подразделений личным составом и нехватку отдельных типов боеприпасов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
"Тысячи". Зеленского призвали готовиться к худшему из-за маневра России
3 сентября, 16:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДонецкая областьВооруженные силы Украины
 
 
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