https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894198800.html
В Киеве утверждают, что Зеленский побывал на позициях на территории ДНР
В Киеве утверждают, что Зеленский побывал на позициях на территории ДНР - РИА Новости, 04.09.2023
В Киеве утверждают, что Зеленский побывал на позициях на территории ДНР
В офисе Владимира Зеленского заявили, что он побывал на позициях ВСУ на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T22:58
2023-09-04T22:58
2023-09-04T23:03
специальная военная операция на украине
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киев
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донецкая область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского заявили, что он побывал на позициях ВСУ на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. "Во время рабочей поездки в Донецкую область Владимир Зеленский побывал в командных пунктах военных соединений", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. Утверждается, что Зеленский заслушал доклады о ситуации на фронте и о материально-техническом обеспечении. По данным офиса Зеленского, военные жалуются на "все большую потребность в дронах и антидроновых средствах", недостаточное комплектование подразделений личным составом и нехватку отдельных типов боеприпасов.
https://ria.ru/20230903/zelenskiy-1893944730.html
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В Киеве утверждают, что Зеленский побывал на позициях на территории ДНР
В Киеве заявили, что Зеленский посетил позиции в подконтрольной стране части ДНР