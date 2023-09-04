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В Британии заявили о панике Зеленского из-за вестей с фронта - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 04.09.2023 (обновлено: 15:48 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894101955.html
В Британии заявили о панике Зеленского из-за вестей с фронта
В Британии заявили о панике Зеленского из-за вестей с фронта - РИА Новости, 04.09.2023
В Британии заявили о панике Зеленского из-за вестей с фронта
Читатели Financial Times отметили панику президента Украины Владимира Зеленского из-за провала контрнаступления ВСУ и последовавшую за этим отставку главы... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:23
2023-09-04T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
алексей резников
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Читатели Financial Times отметили панику президента Украины Владимира Зеленского из-за провала контрнаступления ВСУ и последовавшую за этим отставку главы Минобороны страны Алексея Резникова."Зеленский похож на Отчаянного Дэна (персонаж комиксов о Диком Западе. — Прим. ред.). Он совершенно не разбирается в военной сфере, но хочет и дальше скакать по Европе, будто он член королевской семьи, и загребать лопатой деньги Джо Байдена", — написал один из комментаторов. "Зачем нужно снимать с должности министра обороны, если контрнаступление украинских сил идет успешно? Да потому, что это не так. Оно обернулось провалом. И успех оказался нулевым. Отсюда и отставка Резникова, в которой нет ничего неожиданного", — отметил другой. "У Украины останутся огромные внешние долги, которые она никогда не сможет выплатить. Киев должен осознать это как можно скорее и заключить сделку с Москвой", — добавил третий."Похоже, конфликт подходит к концу, и теперь Зеленскому нужен человек, у которого есть богатый опыт в приватизации, чтобы он помог распределить то, что останется от Украины, между его ручными олигархами", — поделился мнением еще один пользователь. "Очень печально, что украинцы не видят, как американцы их использовали и толкнули в этот конфликт", — резюмировали читатели. Накануне Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста главы Минобороны Украины. Его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.О том, что в Киеве ищут замену министру обороны, "Украинская правда" писала еще в начале августа. По данным издания, рассматривались кандидатуры министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, но оба они отказались возглавить военное ведомство. Сам Резников выражал готовность подать в отставку.Рустем Умеров — украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымско-татарского происхождения. Учился в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году стал народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества. При этом он остается советником Мустафы Джемилева — одного из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Входил в украинскую делегацию по переговорам с Россией весной прошлого года. * Экстремистская организация, запрещенная в России.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894027041.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, алексей резников, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Алексей Резников, Джо Байден
В Британии заявили о панике Зеленского из-за вестей с фронта

Читатели FT заявили о панике Зеленского из-за провала наступления ВСУ

© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Читатели Financial Times отметили панику президента Украины Владимира Зеленского из-за провала контрнаступления ВСУ и последовавшую за этим отставку главы Минобороны страны Алексея Резникова.
"Зеленский похож на Отчаянного Дэна (персонаж комиксов о Диком Западе. — Прим. ред.). Он совершенно не разбирается в военной сфере, но хочет и дальше скакать по Европе, будто он член королевской семьи, и загребать лопатой деньги Джо Байдена", — написал один из комментаторов.
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11:05
"Зачем нужно снимать с должности министра обороны, если контрнаступление украинских сил идет успешно? Да потому, что это не так. Оно обернулось провалом. И успех оказался нулевым. Отсюда и отставка Резникова, в которой нет ничего неожиданного", — отметил другой.
«
"У Украины останутся огромные внешние долги, которые она никогда не сможет выплатить. Киев должен осознать это как можно скорее и заключить сделку с Москвой", — добавил третий.
"Похоже, конфликт подходит к концу, и теперь Зеленскому нужен человек, у которого есть богатый опыт в приватизации, чтобы он помог распределить то, что останется от Украины, между его ручными олигархами", — поделился мнением еще один пользователь.
"Очень печально, что украинцы не видят, как американцы их использовали и толкнули в этот конфликт", — резюмировали читатели.
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11:51
Накануне Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста главы Минобороны Украины. Его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
О том, что в Киеве ищут замену министру обороны, "Украинская правда" писала еще в начале августа. По данным издания, рассматривались кандидатуры министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, но оба они отказались возглавить военное ведомство. Сам Резников выражал готовность подать в отставку.
Рустем Умеров — украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымско-татарского происхождения. Учился в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году стал народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества. При этом он остается советником Мустафы Джемилева — одного из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Входил в украинскую делегацию по переговорам с Россией весной прошлого года.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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12:28
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныАлексей РезниковДжо Байден
 
 
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