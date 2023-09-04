Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 43,39 процента - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 04.09.2023 (обновлено: 20:51 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/yavka-1894187192.html
Явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 43,39 процента
Явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 43,39 процента - РИА Новости, 04.09.2023
Явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 43,39 процента
Явка избирателей по прошествии третьего дня досрочного голосования на выборах в херсонскую областную думу и в местные советы составила 43,39%, сообщила в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T20:49
2023-09-04T20:51
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893848614_0:60:3003:1749_1920x0_80_0_0_81d7782a6991b5a15a713f7aecd210be.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 сен - РИА Новости. Явка избирателей по прошествии третьего дня досрочного голосования на выборах в херсонскую областную думу и в местные советы составила 43,39%, сообщила в понедельник на брифинге председатель избиркома региона Марина Захарова."По итогам прошедших дней мы можем с уверенностью сказать, что все наши граждане с большим удовольствием шли на избирательные участки для того, чтобы изъявить свою волю, о чем и свидетельствует данные по явке. На сегодняшний день явка составила 43,39%, в том числе данные по экстерриториальным участкам, а также участком досрочного голосования на территории Херсонской области", - сказала Захарова.Она уточнила, что в понедельник завершилось голосование на экстерриториальных участках, проходившее в 81 регионе РФ. Также завершилось досрочное голосование в восьми муниципальных округах региона: в Великолепетихском, Горностаевском, Ивановском, Каланчакском, Новокаховском, Новотроицком, Скадовском, Чаплынском.С 5 по 7 сентября досрочное голосование пройдет в Алешкинском, Верхнерогачинском, Геническом, Голопристанском, Каховском, Нижнесерогозском округах.
https://ria.ru/20230902/golosovanie-1893857025.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893848614_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_5e8e75824b1a925bd35c379bc8dfa75c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика
Политика
Явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 43,39 процента

Избирком: явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 43,39 процента

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудницы выездной избирательной комиссии
Сотрудницы выездной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Сотрудницы выездной избирательной комиссии
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 сен - РИА Новости. Явка избирателей по прошествии третьего дня досрочного голосования на выборах в херсонскую областную думу и в местные советы составила 43,39%, сообщила в понедельник на брифинге председатель избиркома региона Марина Захарова.
"По итогам прошедших дней мы можем с уверенностью сказать, что все наши граждане с большим удовольствием шли на избирательные участки для того, чтобы изъявить свою волю, о чем и свидетельствует данные по явке. На сегодняшний день явка составила 43,39%, в том числе данные по экстерриториальным участкам, а также участком досрочного голосования на территории Херсонской области", - сказала Захарова.
Она уточнила, что в понедельник завершилось голосование на экстерриториальных участках, проходившее в 81 регионе РФ. Также завершилось досрочное голосование в восьми муниципальных округах региона: в Великолепетихском, Горностаевском, Ивановском, Каланчакском, Новокаховском, Новотроицком, Скадовском, Чаплынском.
С 5 по 7 сентября досрочное голосование пройдет в Алешкинском, Верхнерогачинском, Геническом, Голопристанском, Каховском, Нижнесерогозском округах.
Избиратель во время досрочного голосования на выборах в ДНР в одном из дворов Мариуполя - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Избирком ДНР заявил о провокациях во время голосования в республике
2 сентября, 17:43
 
Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала