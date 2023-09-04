https://ria.ru/20230904/yavka-1894187192.html

Явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 43,39 процента

Явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 43,39 процента - РИА Новости, 04.09.2023

Явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 43,39 процента

Явка избирателей по прошествии третьего дня досрочного голосования на выборах в херсонскую областную думу и в местные советы составила 43,39%, сообщила в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T20:49

2023-09-04T20:49

2023-09-04T20:51

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 сен - РИА Новости. Явка избирателей по прошествии третьего дня досрочного голосования на выборах в херсонскую областную думу и в местные советы составила 43,39%, сообщила в понедельник на брифинге председатель избиркома региона Марина Захарова."По итогам прошедших дней мы можем с уверенностью сказать, что все наши граждане с большим удовольствием шли на избирательные участки для того, чтобы изъявить свою волю, о чем и свидетельствует данные по явке. На сегодняшний день явка составила 43,39%, в том числе данные по экстерриториальным участкам, а также участком досрочного голосования на территории Херсонской области", - сказала Захарова.Она уточнила, что в понедельник завершилось голосование на экстерриториальных участках, проходившее в 81 регионе РФ. Также завершилось досрочное голосование в восьми муниципальных округах региона: в Великолепетихском, Горностаевском, Ивановском, Каланчакском, Новокаховском, Новотроицком, Скадовском, Чаплынском.С 5 по 7 сентября досрочное голосование пройдет в Алешкинском, Верхнерогачинском, Геническом, Голопристанском, Каховском, Нижнесерогозском округах.

https://ria.ru/20230902/golosovanie-1893857025.html

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