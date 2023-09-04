https://ria.ru/20230904/yavka-1894177971.html

Явка на выборах в ДНР за пять дней составила 42,22 процента

Явка на выборах в ДНР за пять дней составила 42,22 процента - РИА Новости, 04.09.2023

Явка на выборах в ДНР за пять дней составила 42,22 процента

За пять дней голосования в ДНР поучаствовали 42,22% избирателей , сообщил глава избиркома Владимир Высоцкий. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T19:39

2023-09-04T19:39

2023-09-04T19:39

донецкая народная республика

россия

донецк

владимир высоцкий (автор песен)

справедливая россия

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единый день голосования в россии

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. За пять дней голосования в ДНР поучаствовали 42,22% избирателей , сообщил глава избиркома Владимир Высоцкий. "На голосовании за депутатов Народного совета приняло участие 42,22 процента избирателей", - сообщил Высоцкий на брифинге. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, они впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работают 329 экстерриториальных участков.

https://ria.ru/20230902/golosovanie-1893857025.html

донецкая народная республика

россия

донецк

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