https://ria.ru/20230904/yavka-1894177971.html
Явка на выборах в ДНР за пять дней составила 42,22 процента
Явка на выборах в ДНР за пять дней составила 42,22 процента - РИА Новости, 04.09.2023
Явка на выборах в ДНР за пять дней составила 42,22 процента
За пять дней голосования в ДНР поучаствовали 42,22% избирателей , сообщил глава избиркома Владимир Высоцкий. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:39
2023-09-04T19:39
2023-09-04T19:39
донецкая народная республика
россия
донецк
владимир высоцкий (автор песен)
справедливая россия
единая россия
единый день голосования в россии
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893856859_0:0:2811:1581_1920x0_80_0_0_9fa99350dd1c229c7c02dd9acc41497f.jpg
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. За пять дней голосования в ДНР поучаствовали 42,22% избирателей , сообщил глава избиркома Владимир Высоцкий. "На голосовании за депутатов Народного совета приняло участие 42,22 процента избирателей", - сообщил Высоцкий на брифинге. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, они впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работают 329 экстерриториальных участков.
https://ria.ru/20230902/golosovanie-1893857025.html
донецкая народная республика
россия
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893856859_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7304662ad67872e7adc23fdc34cc3eaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, донецк, владимир высоцкий (автор песен), справедливая россия, единая россия, единый день голосования в россии, кпрф, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Владимир Высоцкий (автор песен), Справедливая Россия, Единая Россия, Единый день голосования в России, КПРФ, Общество
Явка на выборах в ДНР за пять дней составила 42,22 процента
Избирком: явка на выборах в ДНР за пять дней составила 42,22 процента
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости.
За пять дней голосования в ДНР поучаствовали 42,22% избирателей , сообщил глава
избиркома Владимир Высоцкий.
"На голосовании за депутатов Народного совета приняло участие 42,22 процента избирателей", - сообщил Высоцкий на брифинге.
Избирком ДНР заявил о провокациях во время голосования в республике
Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, они впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.
Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.
Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работают 329 экстерриториальных участков.