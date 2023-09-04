https://ria.ru/20230904/vrachi-1894086486.html

Врачи из Чувашии осмотрели жителей Бердянского района Запорожской области

Врачи из Чувашии осмотрели жителей Бердянского района Запорожской области - РИА Новости, 04.09.2023

Врачи из Чувашии осмотрели жителей Бердянского района Запорожской области

Врачи Чувашии оказали медицинскую помощь жителям подшефного Бердянского района Запорожской области, осмотрев 2 тысячи детей и взрослых, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:43

2023-09-04T14:43

2023-09-04T14:43

надежные люди

общество

запорожская область

олег николаев (политик)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен – РИА Новости. Врачи Чувашии оказали медицинскую помощь жителям подшефного Бердянского района Запорожской области, осмотрев 2 тысячи детей и взрослых, сообщает пресс-служба главы республики. Гуманитарный "десант" медицинских работников - терапевт, хирург, акушер-гинеколог, офтальмолог, педиатр и медицинская сестра - работал в подшефном регионе почти две недели. Специалисты привезли с собой необходимое медицинское оборудование и расходные материалы. "За эти дни наши врачи обследовали порядка 2000 местных жителей. Особый упор был сделан на обследовании детей Бердянского района перед началом учебного года, чтобы подготовить ребят к первым занятиям. По выявленным диагнозам было назначено амбулаторное лечение, при этом обследования выявили и несколько опасных диагнозов у посетителей, им оказана необходимая помощь в условиях стационара, некоторым рекомендовано оперативное лечение", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Владимира Степанова. Подчеркивается, что тех, кто нуждается в специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, будут лечить в медицинских учреждениях Чувашии. Отмечается, что специалисты из Чувашии работали вместе с врачами из Запорожской области. Чувашия взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области весной 2023 года после того, как там побывал с рабочей поездкой глава Чувашии Олег Николаев. Чувашия помогает Бердянску в налаживании нормальной работы в системах образования, здравоохранения, а также в социальной политике и ЖКХ. Кроме того, почти 300 школьников из подшефного района отдохнули во время летних каникул в оздоровительных лагерях Чувашии.

https://ria.ru/20230824/operatsiya-1891986244.html

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, запорожская область, олег николаев (политик)