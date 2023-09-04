Рейтинг@Mail.ru
Врачи из Чувашии осмотрели жителей Бердянского района Запорожской области - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
14:43 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/vrachi-1894086486.html
Врачи из Чувашии осмотрели жителей Бердянского района Запорожской области
Врачи из Чувашии осмотрели жителей Бердянского района Запорожской области - РИА Новости, 04.09.2023
Врачи из Чувашии осмотрели жителей Бердянского района Запорожской области
Врачи Чувашии оказали медицинскую помощь жителям подшефного Бердянского района Запорожской области, осмотрев 2 тысячи детей и взрослых, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:43
2023-09-04T14:43
надежные люди
общество
запорожская область
олег николаев (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен – РИА Новости. Врачи Чувашии оказали медицинскую помощь жителям подшефного Бердянского района Запорожской области, осмотрев 2 тысячи детей и взрослых, сообщает пресс-служба главы республики. Гуманитарный "десант" медицинских работников - терапевт, хирург, акушер-гинеколог, офтальмолог, педиатр и медицинская сестра - работал в подшефном регионе почти две недели. Специалисты привезли с собой необходимое медицинское оборудование и расходные материалы. "За эти дни наши врачи обследовали порядка 2000 местных жителей. Особый упор был сделан на обследовании детей Бердянского района перед началом учебного года, чтобы подготовить ребят к первым занятиям. По выявленным диагнозам было назначено амбулаторное лечение, при этом обследования выявили и несколько опасных диагнозов у посетителей, им оказана необходимая помощь в условиях стационара, некоторым рекомендовано оперативное лечение", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Владимира Степанова. Подчеркивается, что тех, кто нуждается в специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, будут лечить в медицинских учреждениях Чувашии. Отмечается, что специалисты из Чувашии работали вместе с врачами из Запорожской области. Чувашия взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области весной 2023 года после того, как там побывал с рабочей поездкой глава Чувашии Олег Николаев. Чувашия помогает Бердянску в налаживании нормальной работы в системах образования, здравоохранения, а также в социальной политике и ЖКХ. Кроме того, почти 300 школьников из подшефного района отдохнули во время летних каникул в оздоровительных лагерях Чувашии.
https://ria.ru/20230824/operatsiya-1891986244.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d76498e4ecac7885e00a5e90a6220624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, запорожская область, олег николаев (политик)
Надежные люди, Общество, Запорожская область, Олег Николаев (политик)
Врачи из Чувашии осмотрели жителей Бердянского района Запорожской области

Врачи из Чувашии осмотрели жителей подшефного республике Бердянского района

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен – РИА Новости. Врачи Чувашии оказали медицинскую помощь жителям подшефного Бердянского района Запорожской области, осмотрев 2 тысячи детей и взрослых, сообщает пресс-служба главы республики.
Гуманитарный "десант" медицинских работников - терапевт, хирург, акушер-гинеколог, офтальмолог, педиатр и медицинская сестра - работал в подшефном регионе почти две недели. Специалисты привезли с собой необходимое медицинское оборудование и расходные материалы.
"За эти дни наши врачи обследовали порядка 2000 местных жителей. Особый упор был сделан на обследовании детей Бердянского района перед началом учебного года, чтобы подготовить ребят к первым занятиям. По выявленным диагнозам было назначено амбулаторное лечение, при этом обследования выявили и несколько опасных диагнозов у посетителей, им оказана необходимая помощь в условиях стационара, некоторым рекомендовано оперативное лечение", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Владимира Степанова.
Подчеркивается, что тех, кто нуждается в специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, будут лечить в медицинских учреждениях Чувашии.
Отмечается, что специалисты из Чувашии работали вместе с врачами из Запорожской области.
Чувашия взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области весной 2023 года после того, как там побывал с рабочей поездкой глава Чувашии Олег Николаев. Чувашия помогает Бердянску в налаживании нормальной работы в системах образования, здравоохранения, а также в социальной политике и ЖКХ. Кроме того, почти 300 школьников из подшефного района отдохнули во время летних каникул в оздоровительных лагерях Чувашии.
Медсестра готовит операционную во временном госпитале на территории Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Военный врач провел операцию запорожцу, раненному при обстреле РСЗО HIMARS
24 августа, 14:36
 
Надежные людиОбществоЗапорожская областьОлег Николаев (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала