Врачи из Чувашии осмотрели жителей Бердянского района Запорожской области
Врачи из Чувашии осмотрели жителей подшефного республике Бердянского района
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен – РИА Новости. Врачи Чувашии оказали медицинскую помощь жителям подшефного Бердянского района Запорожской области, осмотрев 2 тысячи детей и взрослых, сообщает пресс-служба главы республики.
Гуманитарный "десант" медицинских работников - терапевт, хирург, акушер-гинеколог, офтальмолог, педиатр и медицинская сестра - работал в подшефном регионе почти две недели. Специалисты привезли с собой необходимое медицинское оборудование и расходные материалы.
"За эти дни наши врачи обследовали порядка 2000 местных жителей. Особый упор был сделан на обследовании детей Бердянского района перед началом учебного года, чтобы подготовить ребят к первым занятиям. По выявленным диагнозам было назначено амбулаторное лечение, при этом обследования выявили и несколько опасных диагнозов у посетителей, им оказана необходимая помощь в условиях стационара, некоторым рекомендовано оперативное лечение", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Владимира Степанова.
Подчеркивается, что тех, кто нуждается в специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, будут лечить в медицинских учреждениях Чувашии.
Отмечается, что специалисты из Чувашии работали вместе с врачами из Запорожской области.
Чувашия взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области весной 2023 года после того, как там побывал с рабочей поездкой глава Чувашии Олег Николаев. Чувашия помогает Бердянску в налаживании нормальной работы в системах образования, здравоохранения, а также в социальной политике и ЖКХ. Кроме того, почти 300 школьников из подшефного района отдохнули во время летних каникул в оздоровительных лагерях Чувашии.