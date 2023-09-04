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Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к 1 сентября
Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к 1 сентября - РИА Новости, 04.09.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к 1 сентября
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:16
2023-09-04T12:16
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, ждали ли они 1 сентября после каникул. Варианты ответа были: да, любил учиться; да, хотел увидеть друзей; нет, хотелось еще отдохнуть; для меня это всегда был грустный день.В итоге большинство подписчиков ответило, что 1 сентября им всегда хотелось еще отдохнуть. Так проголосовало около 35% подписчиков. При этом почти 29% опрошенных признались, что для них День знаний всегда был грустным событием.Около 20% подписчиков сказали, что для них 1 сентября — возможность увидеться с друзьями. И лишь 14% подписчиков ответили, что любили учиться, поэтому с нетерпением ждали этот день.В комментариях некоторые пользователи отметили, что окончание лета и наступление осени у них всегда вызывает грусть, даже после окончания школы.1 сентября 2023 года в первый класс пошли около двух миллионов детей, это на 160 тысяч больше, чем в 2022 году.
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, ждали ли они 1 сентября после каникул. Варианты ответа были: да, любил учиться; да, хотел увидеть друзей; нет, хотелось еще отдохнуть; для меня это всегда был грустный день.
В итоге большинство подписчиков ответило, что 1 сентября им всегда хотелось еще отдохнуть. Так проголосовало около 35% подписчиков. При этом почти 29% опрошенных признались, что для них День знаний всегда был грустным событием.
Около 20% подписчиков сказали, что для них 1 сентября — возможность увидеться с друзьями. И лишь 14% подписчиков ответили, что любили учиться, поэтому с нетерпением ждали этот день.
В комментариях некоторые пользователи отметили, что окончание лета и наступление осени у них всегда вызывает грусть, даже после окончания школы.
1 сентября 2023 года в первый класс пошли около двух миллионов детей, это на 160 тысяч больше, чем в 2022 году.