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Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к 1 сентября

Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к 1 сентября - РИА Новости, 04.09.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к 1 сентября

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T12:16

2023-09-04T12:16

2023-09-04T12:16

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, ждали ли они 1 сентября после каникул. Варианты ответа были: да, любил учиться; да, хотел увидеть друзей; нет, хотелось еще отдохнуть; для меня это всегда был грустный день.В итоге большинство подписчиков ответило, что 1 сентября им всегда хотелось еще отдохнуть. Так проголосовало около 35% подписчиков. При этом почти 29% опрошенных признались, что для них День знаний всегда был грустным событием.Около 20% подписчиков сказали, что для них 1 сентября — возможность увидеться с друзьями. И лишь 14% подписчиков ответили, что любили учиться, поэтому с нетерпением ждали этот день.В комментариях некоторые пользователи отметили, что окончание лета и наступление осени у них всегда вызывает грусть, даже после окончания школы.1 сентября 2023 года в первый класс пошли около двух миллионов детей, это на 160 тысяч больше, чем в 2022 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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