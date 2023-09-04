https://ria.ru/20230904/ukraina-1894181789.html

"Ядерным оружием". Кулеба выдвинул Германии новое требование и опозорился

"Ядерным оружием". Кулеба выдвинул Германии новое требование и опозорился - РИА Новости, 04.09.2023

"Ядерным оружием". Кулеба выдвинул Германии новое требование и опозорился

Пользователей соцсети X разозлил пост министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего Германию передать ВСУ ракеты Taurus. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T19:59

2023-09-04T19:59

2023-09-04T20:29

специальная военная операция на украине

украина

германия

россия

дмитрий кулеба

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пользователей соцсети X разозлил пост министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего Германию передать ВСУ ракеты Taurus.Комментаторы сочли абсурдным его заявление, что новые поставки оружия "скорее закончат войну"."То есть Taurus закончит войну, которую не смогли закончить другие ракеты большой дальности?" — поинтересовался пользователь под ником OYurdakok."Позволит быстрее закончить войну — какая милая шутка", — сыронизировал юзер Jersmet."Что же следующее в списке? Ядерное оружие?" — написал hindsightbnaire.Еще несколько читателей отметили безуспешность наступления ВСУ и засомневались в целесообразности предоставления Киеву нового оружия."Есть один объективный аргумент против: Украина проиграла. Ее экономика разрушена. Она просто не может победить Россию. НАТО тем более — у них нет людей и оружия. Лучшим вариантом будет мирное соглашение. России даже не нужна Украина, она лишь хочет защитить свои регионы. Но вам ведь это и не нужно? Вы хотите продолжения войны — это окупается. Вот она, горькая правда", — завершил дискуссию BytePedia.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что войска противника не смогли добиться результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании ВСУ, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230902/kuleba-1893838752.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894168657.html

https://ria.ru/20230831/velikobritaniya-1893498554.html

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украина, германия, россия, дмитрий кулеба, владимир путин, вооруженные силы украины, нато