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ВСУ страдают от больших потерь в технике, заявили в Британии - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:25 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894120261.html
ВСУ страдают от больших потерь в технике, заявили в Британии
ВСУ страдают от больших потерь в технике, заявили в Британии - РИА Новости, 04.09.2023
ВСУ страдают от больших потерь в технике, заявили в Британии
Украинские войска испытывают большие потери в технике, сообщает в отчете Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI). РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:25
2023-09-04T16:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
нато
великобритания
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска испытывают большие потери в технике, сообщает в отчете Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI). "Украина испытывает большие потери в технике… Крайне важно обеспечить восстановление, ремонт и поддержание работоспособности украинского парка бронированных автомобилей повышенной проходимости", - говорится в отчете института. Как сообщается, к "неприемлемым" потерям привели "попытки быстрого прорыва". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230902/kontrnastuplenie-1893784504.html
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Великобритания
ВСУ страдают от больших потерь в технике, заявили в Британии

RUSI: попытки прорыва ВСУ привели к неприемлемым потерям военной техники

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника
Разбитая украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитая украинская бронетехника. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска испытывают большие потери в технике, сообщает в отчете Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI).
«
"Украина испытывает большие потери в технике… Крайне важно обеспечить восстановление, ремонт и поддержание работоспособности украинского парка бронированных автомобилей повышенной проходимости", - говорится в отчете института.
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Как сообщается, к "неприемлемым" потерям привели "попытки быстрого прорыва".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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