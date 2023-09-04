https://ria.ru/20230904/ukraina-1894051870.html
Рада рассмотрит выход Украины из международных договоров в рамках СНГ
Рада рассмотрит выход Украины из международных договоров в рамках СНГ - РИА Новости, 04.09.2023
Рада рассмотрит выход Украины из международных договоров в рамках СНГ
Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о выходе из некоторых международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств, сообщил в РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:43
2023-09-04T12:43
2023-09-04T12:43
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о выходе из некоторых международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств, сообщил в понедельник представитель правительства страны в праламенте Тарас Мельничук в Telegram-канале. "Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу и в целом правительственный проект закона о выходе из некоторых международных договоров Украины, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств", - написал Мельничук. По данным Мельничука, документом предусмотрен выход из соглашения об освобождении от уплаты пошлины, налогов и выдачи специальных разрешений за провоз нормативных документов, эталонов, средств измерений и стандартных образцов, которые провозятся с целью поверки и метрологической аттестации. Это соглашения было подписано 10 февраля 1995 года в Алма-Ате. Кроме того, рассматривается выход из аналогичного протокола, подписанного 22 ноября 2007 года в Ашхабаде.
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887718171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, снг
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, СНГ
Рада рассмотрит выход Украины из международных договоров в рамках СНГ
Рада рассмотрит выход Украины из некоторых международных договоров в рамках СНГ