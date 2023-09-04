Рейтинг@Mail.ru
Рада рассмотрит выход Украины из международных договоров в рамках СНГ - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894051870.html
Рада рассмотрит выход Украины из международных договоров в рамках СНГ
Рада рассмотрит выход Украины из международных договоров в рамках СНГ - РИА Новости, 04.09.2023
Рада рассмотрит выход Украины из международных договоров в рамках СНГ
Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о выходе из некоторых международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств, сообщил в РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:43
2023-09-04T12:43
в мире
украина
верховная рада украины
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о выходе из некоторых международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств, сообщил в понедельник представитель правительства страны в праламенте Тарас Мельничук в Telegram-канале. "Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу и в целом правительственный проект закона о выходе из некоторых международных договоров Украины, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств", - написал Мельничук. По данным Мельничука, документом предусмотрен выход из соглашения об освобождении от уплаты пошлины, налогов и выдачи специальных разрешений за провоз нормативных документов, эталонов, средств измерений и стандартных образцов, которые провозятся с целью поверки и метрологической аттестации. Это соглашения было подписано 10 февраля 1995 года в Алма-Ате. Кроме того, рассматривается выход из аналогичного протокола, подписанного 22 ноября 2007 года в Ашхабаде.
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887718171.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_230b685ff45915bc5ece1e0b4c110d62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, снг
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, СНГ
Рада рассмотрит выход Украины из международных договоров в рамках СНГ

Рада рассмотрит выход Украины из некоторых международных договоров в рамках СНГ

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о выходе из некоторых международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств, сообщил в понедельник представитель правительства страны в праламенте Тарас Мельничук в Telegram-канале.
«
"Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу и в целом правительственный проект закона о выходе из некоторых международных договоров Украины, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств", - написал Мельничук.
По данным Мельничука, документом предусмотрен выход из соглашения об освобождении от уплаты пошлины, налогов и выдачи специальных разрешений за провоз нормативных документов, эталонов, средств измерений и стандартных образцов, которые провозятся с целью поверки и метрологической аттестации. Это соглашения было подписано 10 февраля 1995 года в Алма-Ате. Кроме того, рассматривается выход из аналогичного протокола, подписанного 22 ноября 2007 года в Ашхабаде.
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
В МИД России напомнили, что Украина де-юре еще остается в составе СНГ
2 августа, 08:33
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала