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Все раскрыл. Залужный случайно проговорился о ситуации на фронте
Все раскрыл. Залужный случайно проговорился о ситуации на фронте - РИА Новости, 04.09.2023
Все раскрыл. Залужный случайно проговорился о ситуации на фронте
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в критике Запада случайно проговорился о провале контрнаступления, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:28
2023-09-04T12:28
2023-09-04T15:05
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в критике Запада случайно проговорился о провале контрнаступления, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol. "Залужный указал своим партнерам и коллегам по НАТО: вы не можете говорить о ведении войны в стиле альянса, если у вас нет его ресурсов. А главный ресурс, которого не хватает украинцам, — это авиация", — сказал эксперт. По его мнению, у ВСУ нет военно-воздушных сил, которые позволили бы защитить небо от российской авиации. "Вы не можете взять украинских солдат, которые проходят 21 день базовой подготовки, а затем три недели изучают комбинированную тактику, и ожидать, что они будут обладать теми же навыками, что у военных НАТО, которые, как вы знаете, провели месяцы и годы в обучении этому", — считает Риттер. Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894027041.html
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в мире, украина, нато, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Все раскрыл. Залужный случайно проговорился о ситуации на фронте
Экс-разведчик ВС США Риттер: Залужный случайно проговорился о провале ВСУ
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в критике Запада случайно проговорился о провале контрнаступления, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу
Gegenpol.
"Залужный указал своим партнерам и коллегам по НАТО: вы не можете говорить о ведении войны в стиле альянса, если у вас нет его ресурсов. А главный ресурс, которого не хватает украинцам, — это авиация", — сказал эксперт.
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По его мнению, у ВСУ нет военно-воздушных сил, которые позволили бы защитить небо от российской авиации.
"Вы не можете взять украинских солдат, которые проходят 21 день базовой подготовки, а затем три недели изучают комбинированную тактику, и ожидать, что они будут обладать теми же навыками, что у военных НАТО, которые, как вы знаете, провели месяцы и годы в обучении этому", — считает Риттер.
Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин
, за все это время ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
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