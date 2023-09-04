https://ria.ru/20230904/ukraina-1894048539.html

Все раскрыл. Залужный случайно проговорился о ситуации на фронте

Все раскрыл. Залужный случайно проговорился о ситуации на фронте - РИА Новости, 04.09.2023

Все раскрыл. Залужный случайно проговорился о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в критике Запада случайно проговорился о провале контрнаступления, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T12:28

2023-09-04T12:28

2023-09-04T15:05

специальная военная операция на украине

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украина

нато

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в критике Запада случайно проговорился о провале контрнаступления, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol. "Залужный указал своим партнерам и коллегам по НАТО: вы не можете говорить о ведении войны в стиле альянса, если у вас нет его ресурсов. А главный ресурс, которого не хватает украинцам, — это авиация", — сказал эксперт. По его мнению, у ВСУ нет военно-воздушных сил, которые позволили бы защитить небо от российской авиации. "Вы не можете взять украинских солдат, которые проходят 21 день базовой подготовки, а затем три недели изучают комбинированную тактику, и ожидать, что они будут обладать теми же навыками, что у военных НАТО, которые, как вы знаете, провели месяцы и годы в обучении этому", — считает Риттер. Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894027041.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894008518.html

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в мире, украина, нато, валерий залужный, вооруженные силы украины