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Эксперты рассказали, как подорожают туры за рубеж - РИА Новости, 04.09.2023
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Туризм
 
18:20 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/tury-1894069439.html
Эксперты рассказали, как подорожают туры за рубеж
Эксперты рассказали, как подорожают туры за рубеж - РИА Новости, 04.09.2023
Эксперты рассказали, как подорожают туры за рубеж
Зимние туры из России за границу в этом сезоне подорожают по сравнению с прошлогодними не более чем на десять процентов в зависимости от направления, заявил РИА РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:20
2023-09-04T18:20
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
артур мурадян
дмитрий горин
оаэ
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Зимние туры из России за границу в этом сезоне подорожают по сравнению с прошлогодними не более чем на десять процентов в зависимости от направления, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Ситуация с повышением цен на туры неоднозначная, надо понимать, что стоимость туров связана именно с курсовыми колебаниями: в прошлом году рубль был на отметке 75 (по отношению к доллару – ред.), сейчас он 95", – сказал Мурадян. "Не более десяти процентов по отдельным курортам", – заявил он, отвечая на вопрос о прогнозируемом росте цен. При этом эксперт обратил внимание на то, что перевозчики в ОАЭ со своей стороны не только не поднимали валютную стоимость, а даже ее опустили. "То же самое в Эмиратах с отелями – многие сохранили ценовое предложение, кто-то даже уменьшил стоимость, чтобы сохранить объемы российского рынка. Такая же картина наблюдается и в других странах. Небольшое повышение будет связано с ажиотажем в отношении Юго-Восточной Азии", – сказал Мурадян. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин согласился с тем, что цены на зимние туры за границу напрямую будут зависеть от курса валют. При этом он обратил внимание на то, что традиционные зимние направления (Таиланд, Шри-Ланка, Арабские Эмираты, Египет, Мальдивы, Куба), которые летом делали скидки, к зиме их уберут, и цены возвратятся к уровню высокого сезона. "Можно предположить, что в период повышенного спроса – в Новый год – рост цен будет наиболее ощутим, а в другие периоды он будет зависеть от спроса, предложения и ценовой политики авиакомпаний и отелей", – указал Горин.
https://ria.ru/20230904/otdykh-1894018280.html
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новости - туризм, туризм, туристы, артур мурадян, дмитрий горин, оаэ, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Артур Мурадян, Дмитрий Горин, ОАЭ, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты рассказали, как подорожают туры за рубеж

АТОР: цены на зарубежные зимние туры вырастут не более чем на десять процентов

© iStock.com / chokjaДевушка на острове Симилан недалеко от Пхукета, Таиланд
Девушка на острове Симилан недалеко от Пхукета, Таиланд - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© iStock.com / chokja
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Зимние туры из России за границу в этом сезоне подорожают по сравнению с прошлогодними не более чем на десять процентов в зависимости от направления, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
«
"Ситуация с повышением цен на туры неоднозначная, надо понимать, что стоимость туров связана именно с курсовыми колебаниями: в прошлом году рубль был на отметке 75 (по отношению к доллару – ред.), сейчас он 95", – сказал Мурадян.
"Не более десяти процентов по отдельным курортам", – заявил он, отвечая на вопрос о прогнозируемом росте цен.
При этом эксперт обратил внимание на то, что перевозчики в ОАЭ со своей стороны не только не поднимали валютную стоимость, а даже ее опустили. "То же самое в Эмиратах с отелями – многие сохранили ценовое предложение, кто-то даже уменьшил стоимость, чтобы сохранить объемы российского рынка. Такая же картина наблюдается и в других странах. Небольшое повышение будет связано с ажиотажем в отношении Юго-Восточной Азии", – сказал Мурадян.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин согласился с тем, что цены на зимние туры за границу напрямую будут зависеть от курса валют. При этом он обратил внимание на то, что традиционные зимние направления (Таиланд, Шри-Ланка, Арабские Эмираты, Египет, Мальдивы, Куба), которые летом делали скидки, к зиме их уберут, и цены возвратятся к уровню высокого сезона.
"Можно предположить, что в период повышенного спроса – в Новый год – рост цен будет наиболее ощутим, а в другие периоды он будет зависеть от спроса, предложения и ценовой политики авиакомпаний и отелей", – указал Горин.
Девушка на отдыхе - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Туроператоры заявили о повышении цен на зимний отдых
Вчера, 10:12
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыАртур МурадянДмитрий ГоринОАЭТаиландАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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