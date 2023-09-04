Эксперты рассказали, как подорожают туры за рубеж
АТОР: цены на зарубежные зимние туры вырастут не более чем на десять процентов
© iStock.com / chokjaДевушка на острове Симилан недалеко от Пхукета, Таиланд
© iStock.com / chokja
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Зимние туры из России за границу в этом сезоне подорожают по сравнению с прошлогодними не более чем на десять процентов в зависимости от направления, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
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"Ситуация с повышением цен на туры неоднозначная, надо понимать, что стоимость туров связана именно с курсовыми колебаниями: в прошлом году рубль был на отметке 75 (по отношению к доллару – ред.), сейчас он 95", – сказал Мурадян.
"Не более десяти процентов по отдельным курортам", – заявил он, отвечая на вопрос о прогнозируемом росте цен.
При этом эксперт обратил внимание на то, что перевозчики в ОАЭ со своей стороны не только не поднимали валютную стоимость, а даже ее опустили. "То же самое в Эмиратах с отелями – многие сохранили ценовое предложение, кто-то даже уменьшил стоимость, чтобы сохранить объемы российского рынка. Такая же картина наблюдается и в других странах. Небольшое повышение будет связано с ажиотажем в отношении Юго-Восточной Азии", – сказал Мурадян.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин согласился с тем, что цены на зимние туры за границу напрямую будут зависеть от курса валют. При этом он обратил внимание на то, что традиционные зимние направления (Таиланд, Шри-Ланка, Арабские Эмираты, Египет, Мальдивы, Куба), которые летом делали скидки, к зиме их уберут, и цены возвратятся к уровню высокого сезона.
"Можно предположить, что в период повышенного спроса – в Новый год – рост цен будет наиболее ощутим, а в другие периоды он будет зависеть от спроса, предложения и ценовой политики авиакомпаний и отелей", – указал Горин.