https://ria.ru/20230904/tury-1894069439.html

Эксперты рассказали, как подорожают туры за рубеж

Эксперты рассказали, как подорожают туры за рубеж - РИА Новости, 04.09.2023

Эксперты рассказали, как подорожают туры за рубеж

Зимние туры из России за границу в этом сезоне подорожают по сравнению с прошлогодними не более чем на десять процентов в зависимости от направления, заявил РИА РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T18:20

2023-09-04T18:20

2023-09-04T18:20

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

артур мурадян

дмитрий горин

оаэ

таиланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885095040_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_76b158701af354762a9e0b0b81aa3d3a.jpg

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Зимние туры из России за границу в этом сезоне подорожают по сравнению с прошлогодними не более чем на десять процентов в зависимости от направления, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Ситуация с повышением цен на туры неоднозначная, надо понимать, что стоимость туров связана именно с курсовыми колебаниями: в прошлом году рубль был на отметке 75 (по отношению к доллару – ред.), сейчас он 95", – сказал Мурадян. "Не более десяти процентов по отдельным курортам", – заявил он, отвечая на вопрос о прогнозируемом росте цен. При этом эксперт обратил внимание на то, что перевозчики в ОАЭ со своей стороны не только не поднимали валютную стоимость, а даже ее опустили. "То же самое в Эмиратах с отелями – многие сохранили ценовое предложение, кто-то даже уменьшил стоимость, чтобы сохранить объемы российского рынка. Такая же картина наблюдается и в других странах. Небольшое повышение будет связано с ажиотажем в отношении Юго-Восточной Азии", – сказал Мурадян. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин согласился с тем, что цены на зимние туры за границу напрямую будут зависеть от курса валют. При этом он обратил внимание на то, что традиционные зимние направления (Таиланд, Шри-Ланка, Арабские Эмираты, Египет, Мальдивы, Куба), которые летом делали скидки, к зиме их уберут, и цены возвратятся к уровню высокого сезона. "Можно предположить, что в период повышенного спроса – в Новый год – рост цен будет наиболее ощутим, а в другие периоды он будет зависеть от спроса, предложения и ценовой политики авиакомпаний и отелей", – указал Горин.

https://ria.ru/20230904/otdykh-1894018280.html

оаэ

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, артур мурадян, дмитрий горин, оаэ, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор)