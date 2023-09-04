https://ria.ru/20230904/terakt-1894191964.html

Дело двух украинцев о теракте в Запорожской области передали в суд

Дело двух украинцев о теракте в Запорожской области передали в суд - РИА Новости, 04.09.2023

Дело двух украинцев о теракте в Запорожской области передали в суд

Уголовное дело в отношении двух украинцев, совершивших теракт в Запорожской области, передано в Южный окружной военный суд, сообщили журналистам в прокуратуре... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T21:41

2023-09-04T21:41

2023-09-04T21:41

запорожская область

украина

фсб

россия

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении двух украинцев, совершивших теракт в Запорожской области, передано в Южный окружной военный суд, сообщили журналистам в прокуратуре региона. "Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Украины в возрасте 25 и 28 лет. Они обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: "Участие в террористическом сообществе", "Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Террористический акт", "Незаконное изготовление взрывного устройства", - сказали в ведомстве. По версии следствия, в прошлом году двое граждан Украины создали в Запорожской области террористическое сообщество, в рамках которого в интересах украинских спецслужб начали готовить теракты на освобожденных территориях. Следствие отмечает, что они устроили взрыв с целью сорвать референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав России. Деятельность террористов пресекла ФСБ.

https://ria.ru/20230731/terakty-1887335645.html

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запорожская область, украина, фсб, россия, происшествия