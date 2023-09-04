Рейтинг@Mail.ru
Дело двух украинцев о теракте в Запорожской области передали в суд - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/terakt-1894191964.html
Дело двух украинцев о теракте в Запорожской области передали в суд
Дело двух украинцев о теракте в Запорожской области передали в суд - РИА Новости, 04.09.2023
Дело двух украинцев о теракте в Запорожской области передали в суд
Уголовное дело в отношении двух украинцев, совершивших теракт в Запорожской области, передано в Южный окружной военный суд, сообщили журналистам в прокуратуре... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T21:41
2023-09-04T21:41
запорожская область
украина
фсб
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении двух украинцев, совершивших теракт в Запорожской области, передано в Южный окружной военный суд, сообщили журналистам в прокуратуре региона. "Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Украины в возрасте 25 и 28 лет. Они обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: "Участие в террористическом сообществе", "Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Террористический акт", "Незаконное изготовление взрывного устройства", - сказали в ведомстве. По версии следствия, в прошлом году двое граждан Украины создали в Запорожской области террористическое сообщество, в рамках которого в интересах украинских спецслужб начали готовить теракты на освобожденных территориях. Следствие отмечает, что они устроили взрыв с целью сорвать референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав России. Деятельность террористов пресекла ФСБ.
https://ria.ru/20230731/terakty-1887335645.html
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_df8f80c41e7b33f55ecf5eaa27a7b748.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, украина, фсб, россия, происшествия
Запорожская область, Украина, ФСБ, Россия, Происшествия
Дело двух украинцев о теракте в Запорожской области передали в суд

Уголовное дело двух украинцев о теракте в Запорожской области передали в суд

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Зал суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении двух украинцев, совершивших теракт в Запорожской области, передано в Южный окружной военный суд, сообщили журналистам в прокуратуре региона.
"Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Украины в возрасте 25 и 28 лет. Они обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: "Участие в террористическом сообществе", "Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Террористический акт", "Незаконное изготовление взрывного устройства", - сказали в ведомстве.
По версии следствия, в прошлом году двое граждан Украины создали в Запорожской области террористическое сообщество, в рамках которого в интересах украинских спецслужб начали готовить теракты на освобожденных территориях. Следствие отмечает, что они устроили взрыв с целью сорвать референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав России.
Деятельность террористов пресекла ФСБ.
Здание Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
В Кремле назвали попытки Украины устраивать теракты актами отчаяния
31 июля, 12:48
 
Запорожская областьУкраинаФСБРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала