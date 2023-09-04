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Дело двух украинцев о теракте в Запорожской области передали в суд
Дело двух украинцев о теракте в Запорожской области передали в суд - РИА Новости, 04.09.2023
Дело двух украинцев о теракте в Запорожской области передали в суд
Уголовное дело в отношении двух украинцев, совершивших теракт в Запорожской области, передано в Южный окружной военный суд, сообщили журналистам в прокуратуре... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T21:41
2023-09-04T21:41
2023-09-04T21:41
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении двух украинцев, совершивших теракт в Запорожской области, передано в Южный окружной военный суд, сообщили журналистам в прокуратуре региона. "Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Украины в возрасте 25 и 28 лет. Они обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: "Участие в террористическом сообществе", "Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Террористический акт", "Незаконное изготовление взрывного устройства", - сказали в ведомстве. По версии следствия, в прошлом году двое граждан Украины создали в Запорожской области террористическое сообщество, в рамках которого в интересах украинских спецслужб начали готовить теракты на освобожденных территориях. Следствие отмечает, что они устроили взрыв с целью сорвать референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав России. Деятельность террористов пресекла ФСБ.
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запорожская область, украина, фсб, россия, происшествия
Запорожская область, Украина, ФСБ, Россия, Происшествия
Дело двух украинцев о теракте в Запорожской области передали в суд
Уголовное дело двух украинцев о теракте в Запорожской области передали в суд