https://ria.ru/20230904/tekhnika-1894177592.html

Технику на четыре миллиарда рублей закупили нижегородские аграрии

Технику на четыре миллиарда рублей закупили нижегородские аграрии - РИА Новости, 04.09.2023

Технику на четыре миллиарда рублей закупили нижегородские аграрии

Восемьсот пятьдесят единиц сельскохозяйственной техники на сумму более 4 миллиардов рублей закупили нижегородские аграрии с начала 2023 года, сообщает... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T19:35

2023-09-04T19:35

2023-09-04T19:35

нижегородская область

экономика

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Восемьсот пятьдесят единиц сельскохозяйственной техники на сумму более 4 миллиардов рублей закупили нижегородские аграрии с начала 2023 года, сообщает пресс-служба правительства региона. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, парк сельскохозяйственной техники нижегородских аграриев с начала 2023 года заметно пополнился. Закуплены трактора, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, посевные комплексы. "Машинно-тракторный парк аграрных предприятий региона продолжает обновляться за счет современной техники – с начала года закуплено 850 единиц на общую сумму свыше четырех миллиардов рублей. Новая техника является хорошим подспорьем для аграриев, особенно в период уборки урожая", - цитирует пресс-служба слова Никитина. В сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах региона ведутся работы по уборке урожая и заготовке кормов. "По линии программы регионального минсельхоза приобретаемая аграриями техника субсидируется – компенсация может составить до 50 процентов понесенных затрат, размер субсидии зависит от вида техники. С начала года на эти цели из областного бюджета направлено почти 260 миллионов рублей", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. Всего в 2023 году на поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области бюджетом предусмотрено 5,4 миллиарда рублей субсидий, из которых 4 миллиарда рублей уже доведены до сельхозпроизводителей.

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экономика, нижегородская область, глеб никитин