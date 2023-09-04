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Прощание со Скуратовой пройдёт в Подмосковье 14 сентября - РИА Новости, 12.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:33 04.09.2023 (обновлено: 19:57 12.09.2023)
https://ria.ru/20230904/skuratova-1894012716.html
Прощание со Скуратовой пройдёт в Подмосковье 14 сентября
Прощание со Скуратовой пройдёт в Подмосковье 14 сентября - РИА Новости, 12.09.2023
Прощание со Скуратовой пройдёт в Подмосковье 14 сентября
Прощание с заслуженной артисткой России, советской и российской актрисой Марией Скуратовой, которая умерла на 91-м году жизни, пройдёт в Подмосковье 14... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-04T09:33
2023-09-12T19:57
россия
культура
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Прощание с заслуженной артисткой России, советской и российской актрисой Марией Скуратовой, которая умерла на 91-м году жизни, пройдёт в Подмосковье 14 сентября, сообщили в Театре российской армии."Десятого сентября 2023 года ушла из жизни актриса Театра Российской Армии Мария Морицевна Скуратова… Прощание состоится 14 числа в четверг в 13:00 в крематории Николо-Архангельского кладбища", - говорится в телеграм-канале театра.Мария Скуратова родилась 10 июня 1933 года в Москве. В 2010 году она получила звание заслуженной артистки России. Скуратова работала в Театре российской армии более 60 лет. Она запомнилась по таким постановкам, как "Поднятая целина", "Деревья умирают стоя", "Хождение по мукам", "Мандат", "Человек со стороны", играла Бьюлю в спектакле "Орфей спускается в ад".
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россия, московская область (подмосковье), москва
Россия, Культура, Московская область (Подмосковье), Москва
Прощание со Скуратовой пройдёт в Подмосковье 14 сентября

Прощание со Скуратовой пройдёт в Подмосковье 14 сентября

© Фото : Театр Российской АрмииМария Скуратова
Мария Скуратова - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : Театр Российской Армии
Мария Скуратова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Прощание с заслуженной артисткой России, советской и российской актрисой Марией Скуратовой, которая умерла на 91-м году жизни, пройдёт в Подмосковье 14 сентября, сообщили в Театре российской армии.
"Десятого сентября 2023 года ушла из жизни актриса Театра Российской Армии Мария Морицевна Скуратова… Прощание состоится 14 числа в четверг в 13:00 в крематории Николо-Архангельского кладбища", - говорится в телеграм-канале театра.
Мария Скуратова родилась 10 июня 1933 года в Москве. В 2010 году она получила звание заслуженной артистки России. Скуратова работала в Театре российской армии более 60 лет. Она запомнилась по таким постановкам, как "Поднятая целина", "Деревья умирают стоя", "Хождение по мукам", "Мандат", "Человек со стороны", играла Бьюлю в спектакле "Орфей спускается в ад".
 
КультураРоссияМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
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