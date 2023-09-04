https://ria.ru/20230904/skuratova-1894012716.html

Прощание со Скуратовой пройдёт в Подмосковье 14 сентября

Прощание со Скуратовой пройдёт в Подмосковье 14 сентября - РИА Новости, 12.09.2023

Прощание со Скуратовой пройдёт в Подмосковье 14 сентября

Прощание с заслуженной артисткой России, советской и российской актрисой Марией Скуратовой, которая умерла на 91-м году жизни, пройдёт в Подмосковье 14... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-04T09:33

2023-09-04T09:33

2023-09-12T19:57

россия

культура

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Прощание с заслуженной артисткой России, советской и российской актрисой Марией Скуратовой, которая умерла на 91-м году жизни, пройдёт в Подмосковье 14 сентября, сообщили в Театре российской армии."Десятого сентября 2023 года ушла из жизни актриса Театра Российской Армии Мария Морицевна Скуратова… Прощание состоится 14 числа в четверг в 13:00 в крематории Николо-Архангельского кладбища", - говорится в телеграм-канале театра.Мария Скуратова родилась 10 июня 1933 года в Москве. В 2010 году она получила звание заслуженной артистки России. Скуратова работала в Театре российской армии более 60 лет. Она запомнилась по таким постановкам, как "Поднятая целина", "Деревья умирают стоя", "Хождение по мукам", "Мандат", "Человек со стороны", играла Бьюлю в спектакле "Орфей спускается в ад".

россия

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россия, московская область (подмосковье), москва