https://ria.ru/20230904/shtrafy-1894195960.html

В Ярославской области начнут штрафовать за плевки в общественных местах

В Ярославской области начнут штрафовать за плевки в общественных местах - РИА Новости, 04.09.2023

В Ярославской области начнут штрафовать за плевки в общественных местах

Нарушителей запрета на плевки в общественных местах Ярославской области начнут штрафовать с 7 сентября, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T22:25

2023-09-04T22:25

2023-09-04T22:25

общество

ярославская область

россия

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Нарушителей запрета на плевки в общественных местах Ярославской области начнут штрафовать с 7 сентября, сообщает правительство региона. "Ярославская область стала первым регионом, где введена ответственность за плевки в общественных местах, поэтому сейчас по просьбам общественности и депутатов области действует переходный период. Правонарушители получают только предупреждения. Но с 7 сентября, когда исполнится два месяца с момента введения новой нормы, их будут наказывать в соответствии с законом – штрафом в полторы тысячи рублей", - цитирует пресс-служба областного правительства помощника губернатора Татьяну Потемкину. По данным областного правительства, за два неполных месяца, прошедших со вступления в силу изменения в региональный закон "Об административных правонарушениях", выявлено более 50 случаев. Правонарушения фиксируют с помощью видеокамер. Получен доступ к 7 тысячам камер, их число увеличивается. Проводятся мониторинг видеопотока, анализ мест массового пребывания людей – на остановках, в парках, скверах и во дворах. При фиксации нарушения информация передается оперативной группе, в состав которой входят сотрудники инспекции административно-технического надзора, полиции, члены административных комиссий. Они незамедлительно выходят на место, устанавливают данные нарушителя и рассматривают административный материал прямо на месте. "Также контролеры активно используют возможность просмотра записей с видеокамер. При обнаружении нарушения фото-, видеоданные заносятся в программу распознавания лиц для установления личности человека", - сообщает областное правительство. Кроме того, сообщают власти, для контроля за соблюдением общественного порядка проводятся межведомственные рейды – за июль-август их было более 300, а всего инспекцией административно-технического надзора и административными комиссиями проведено порядка 600. Проверки ведутся и в вечернее время, и в выходные дни. За два месяца выявлено 5996 административных нарушений. В июне губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион первым в России ввел штрафы за плевки в общественном месте. Это новшество в числе прочих было внесено в региональный закон "Об административных правонарушениях". Согласно документу, за плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения – 3 тысячи.

https://ria.ru/20230828/zhile-1892782694.html

https://ria.ru/20230629/plevki-1881313307.html

ярославская область

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общество, ярославская область, россия, михаил евраев